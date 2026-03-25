Qué fue de la vida de Soledad Fandiño: lejos del modelaje, apostó a un nuevo proyecto Tras alejarse de la actuación, redefinió su camino con una propuesta enfocada en el bienestar integral y el entrenamiento consciente. + Seguir en







Soledad Fandiño redefine su camino con un enfoque en bienestar y entrenamiento consciente. Redes sociales

La exmodelo y actriz dejó atrás su etapa en los medios para enfocarse en un proyecto ligado al bienestar físico y emocional.

Inició una formación intensiva como instructora en disciplinas que combinan ejercicio, postura y conexión interna.

Comparte en redes sociales su proceso de aprendizaje y su transformación personal hacia un estilo de vida más consciente.

Su nuevo enfoque integra prácticas físicas, meditación y hábitos que buscan mejorar la calidad de vida de manera integral. La historia reciente de Soledad Fandiño muestra un giro profundo en su recorrido profesional, con un cambio que la alejó del modelaje y la actuación para enfocarse en un proyecto vinculado al bienestar integral. Esta nueva etapa se apoya en una búsqueda más introspectiva, donde la salud física, mental y emocional ocupa un lugar central.

Lejos de los sets y las cámaras, su presente está marcado por la formación y el aprendizaje en disciplinas que combinan movimiento y conciencia corporal. La decisión no responde a una transición momentánea, sino a una elección sostenida que redefine su identidad profesional y personal.

En este contexto, el proceso de cambio también se refleja en su vida cotidiana, donde la constancia y la conexión interna aparecen como pilares. A través de sus redes sociales, la artista expone parte de este camino, mostrando avances y consolidando un perfil más cercano al coaching y la vida saludable.

Soledad Fandiño Del modelaje a la vida saludable, una transformación marcada por la constancia y la introspección. @soledadfandino Qué fue de la vida de Soledad Fandiño El presente de Soledad Fandiño está marcado por una transformación enfocada en el bienestar integral, donde combina formación, práctica y una nueva mirada sobre el cuerpo. En este camino, se especializa como instructora en Pilates y en el método Sculp, una disciplina que suma intensidad al entrenamiento tradicional mediante ejercicios más dinámicos.

Este enfoque propone un trabajo que integra lo físico y lo interno. El pilates pone el eje en la postura, la respiración y el fortalecimiento del core, mientras que el sculp incorpora movimientos activos con pesas livianas y bandas elásticas, orientados a la tonificación y al desarrollo de la fuerza sin generar volumen excesivo.

En paralelo, su formación incluye herramientas vinculadas a la salud emocional y espiritual. La artista se certificó como instructora de meditación guiada en Miami y sumó prácticas como las posturas invertidas, que favorecen la circulación, la oxigenación cerebral y la reducción del estrés, además de promover una mayor conexión con el entorno. Soledad Fandiño 2 Qué fue de la vida de Soledad Fandiño: su presente enfocado en Pilates, Sculp y bienestar integral. @soledadfandino De esta manera, su presente se consolida como una etapa centrada en el crecimiento personal, donde la disciplina y la constancia sostienen un estilo de vida más consciente. Así, Fandiño dejó atrás su faceta en el modelaje y la actuación para construir un nuevo perfil ligado al equilibrio entre cuerpo y mente.

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