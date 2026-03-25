La artista se vio perjudicada en la disputa mediática entre las cantantes y quedó relegada en sus redes sociales, donde la cifra no para de bajar desde que comenzó el conflicto.

Luego del escándalo mediático con María Becerra y Tini Stoessel, que comenzó con el unfollow de ambas, la cantante Emilia Mernes registra una caída en sus seguidores de Instagram, red social en la cual superaba los 10 millones , y preocupa a sus mánagers.

Apareció la mujer de Paredes tras los rumores que lo vinculan a Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

El inicio del escándalo comenzó el 17 de marzo cuando los fanáticos de Tini notaron que ella la había dejado de seguir en medio de rumores de ruptura de amistad. Becerra le había sacado “seguir” tiempo atrás luego de su pelea, pero sumó a la guerra entre artistas.

Además, a los eliminados se sumaron Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, parejas de Lionel Messi y Enzo Fernández. Otras artistas también la dejaron de seguir y a esto se sumaron los fandoms.

Esto sumó un nuevo capítulo, ya que ahora apareció una nueva versión del motivo por el cual comenzó el distanciamiento. En Infama, Marcela Tauro y Santiago Sposato aseguraron que el conflicto surgió en la fiesta que los jugadores tuvieron tras Qatar 2022.

Mernes acompañó a su novio, Duki, pero tuvo actitudes que no gustaron a las mujeres de la Selección, y por eso la dejaron de seguir. "Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea", señaló Tauro sobre el quiebre del vínculo. Sposato agregó que existen chats que confirmarían el malestar entre las protagonistas del grupo.

Hace algunas semanas, su número de seguidores era 10.100.000 y, en poco más de una semana, quedó en 9.900.000. Esto indica que perdió más de 200 mil seguidores en muy poco tiempo por el hate de las redes sociales.

Apareció la mujer de Leandro Paredes tras los rumores que lo vinculan a Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

Camila Galante, mujer de Leandro Paredes, habló por primera vez tras los rumores que vincularon al jugador con la cantante Emilia Mernes y fue contundente: "Yo no perdoné nada", afirmó. La joven se comunicó con Paula Varela, despejó dudas sobre la supuesta infidelidad del volante de la Scaloneta y frenó en seco las especulaciones de crisis.

El escándalo surgió luego de que Ángel de Brito revelara que la cantante le habría escrito a un futbolista del equipo nacional, aunque no precisó a quién. Cuando los rumores señalaron a su marido como el destinatario de los chats, Galante decidió responder con contundencia a través de la periodista.

"Hola, Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió", indicó Galante de forma textual. Con estas palabras, la mujer del mediocampista descartó un engaño de su esposo, pero al mismo tiempo confirmó que hubo contactos con otro jugador del plantel por parte de la cantante, quien sigue en el ojo de la tormenta.

Varela compartió el mensaje en su cuenta de X. La madre de Victoria, Giovanni y Lautaro manifestó su cansancio por las menciones constantes hacia su marido en este tipo de polémicas. "Ni idea por qué siempre lo involucran a él", concluyó Galante en su descargo final.