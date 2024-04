Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei: "No tenés superávit, mirá todo lo que debés"

Durante un acto en Quilmes por la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, la expresidenta cuestionó el anuncio de Milei sobre el superávit fiscal, durante los primeros tres meses del año: "No pagaste las obras públicas, la energía, lo que le debés a las universidades y a las provincias. No tenés superávit, mirá todo lo que debes. Este superávit no tiene sustento".