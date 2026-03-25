Los impactantes videos de la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta: así volaban las garrafas

Al menos dos personas, una de ellas de gravedad, resultaron heridas este miércoles en un voraz incendio de un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. A las pocas horas del siniestro salieron a la luz impactantes videos donde pueden verse el elevado estado de las llamas y la forma en que volaban los recipientes de metal utilizado para el transporte del gas licuado.
Las detonaciones, que iniciaron a las 6 de la mañana, no solo despertó a los vecinos, sino que también generó escenas de temor en toda la zona: los estallidos se percibieron a varios kilómetros de distancia, mientras una densa columna de humo comenzaba a elevarse sobre el lugar.
Hasta el momento no se informaron de la existencia de víctimas fatales. Los tres heridos alcanzaron a los trabajadores del deposito, que fueron trasladados a un hospital zonal para recibir las primeras atenciones. Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas.
"Las víctimas son Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuler, de 47; y Raúl Oscar Cross, de 38 años. Son las tres personas que se encontraban en este depósito y distribución de garrafas en la calle Constituyentes al 1400 de Mariano Acosta", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.
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