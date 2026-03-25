Reforma a la Ley de Glaciares: con el Congreso vallado, comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados

La primera de las dos jornadas de participación en las audiencias públicas tendrá como protagonista a los expositores presenciales, junto a los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

En medio de la controversia por la participación de los más de 100 mil inscriptos, comenzaron este miércoles en la Cámara de Diputados las audiencias públicas por la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar .

La primera de las dos jornadas de participación en las audiencias públicas tendrá como protagonista a los expositores presenciales, junto a los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (presidida por José Peluc) y de Asuntos Constitucionales (por Nicolás Mayoraz) .

La segunda jornada será el jueves 26 de marzo, y se concentrará en las intervenciones de los inscriptos de las provincias, que podrán participar de manera virtual . Con esta actividad se cerrarán las audiencias públicas, dando paso a encuentros de discusión parlamentaria y un potencial dictamen, el paso previo a que la Cámara de Diputados vote la reforma en el recinto. En caso de aprobarlo sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, dado que ya cuenta con la media sanción del Senado.

El ingreso al edificio está estrictamente limitado a quienes fueron previamente notificados, mientras que los bloques legislativos también deberán ajustar la cantidad de asesores presentes. En un principio, se definió que c ada expositor tendría un máximo de cinco minutos para intervenir , en un intento por ordenar una agenda que se anticipa extensa y con alto nivel de conflictividad. Luego, ese límite se acortó a cuatro.

La organización de las audiencias ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclaman mayor amplitud en los tiempos y en la participación. A esto se suma la incertidumbre judicial: si bien una cautelar fue rechazada, aún resta definirse otra presentación impulsada por organizaciones ambientalistas.

Amplio operativo de seguridad y calles cortadas en la previa del debate por la Ley de Glaciares

El Congreso amaneció este miércoles completamente vallado, con una fuerte presencia de fuerzas federales y un amplio despliegue de seguridad en sus alrededores, en la antesala del inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. La postal en la zona es de tensión contenida: accesos controlados, efectivos apostados en puntos clave y un operativo que limita la circulación tanto peatonal como vehicular.

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Desde temprano se implementaron cortes de tránsito en varias arterias cercanas al Palacio Legislativo, lo que complica el movimiento en el centro porteño. Entre los cruces afectados se encuentran Avenida Entre Ríos y Alsina, Combate de los Pozos y Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Callao y Mitre. Las restricciones están a cargo de fuerzas federales y se recomienda evitar la zona ante posibles demoras.

Por la tarde, además, se espera una movilización de esos mismos sectores en las inmediaciones del Congreso, lo que podría profundizar el clima de tensión en una jornada marcada, desde el inicio, por el vallado, los controles y la presencia policial.

Diputados impugnaron la audiencia por la Ley de Glaciares y denuncian restricciones a la participación

Un grupo de diputados nacionales presentó este miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara baja para debatir cambios en la Ley de Glaciares. La iniciativa, encabezada por Maximiliano Ferraro y acompañada por legisladores de distintos espacios, sostiene que el proceso es inválido por “graves irregularidades” que limitan la participación ciudadana y vulneran normas constitucionales, ambientales y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Según los firmantes, el esquema implementado restringe la intervención oral, aplica criterios discrecionales para seleccionar participantes y deja afuera a la mayoría de los más de 100.000 inscriptos. “Estamos frente a una audiencia que se transformó en una farsa. En lugar de garantizar la escucha, se eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar voces”, advirtió Ferraro, quien además cuestionó cambios en las reglas una vez iniciado el proceso.

En la misma línea, Sabrina Selva denunció que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y sin transparencia, mientras que el resto de los legisladores afirmó que el formato desnaturaliza la audiencia al convertirla en una instancia meramente formal. Por eso, solicitaron su invalidez, la nulidad de lo actuado y la convocatoria a un nuevo proceso “real, abierto e inclusivo”, sin descartar acudir a la Justicia.