Las inconsistencias en la causa Cuadernos que marcó Cristina Kirchner

La expresidenta se presentó en Comodoro Py, donde apuntó contra el Poder Judicial al considerar que "no es que condenan sin pruebas, ya las fraguan y construyen". "No hay un solo testigo que haya declarado contra mí", marcó.

"No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora por ser socia de todos", indicó CFK. Captura TV

En un encendido discurso en el que apuntó directamente contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner se presentó este martes en Comodoro Py para prestar declaración en la causa Cuadernos: allí, consideró que se “fraguan y construyen pruebas”, recordó que ningún testigo testificó en su contra e indicó que “hubo una oleada de detenciones para chantajear a empresarios” .

“Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez (Claudio) Bonadio y el fiscal (Carlos) Stornelli son directamente mafiosos ”, arrancó la expresidenta, quien acusó que jueces y fiscales “responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra”. “Fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, analizó.

En ese sentido, CFK señaló que hay hechos probados de vínculos entre el fiscal y el falso abogado Marcelo D'Alessio, condenado en julio de 2025 tras ser denunciado por espionaje y extorsión. Kirchner remarcó los casos del exfuncionario Pablo Barreiro y su hermano Sebastián y del empresario Pedro Etchevez -denunciante de D'Alessio-, dos personas que fueron espiadas y coaccionadas a declarar, amenazadas con ser detenidas y hasta con pedidos de dinero de por medio.

También expuso la situación del piloto peruano Christian Castañón y del exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas , quienes fueron víctimas de espionaje de D'Alessio y del fiscal Stornelli. “Metían presa a gente para que dijeran que yo era la responsable de todo” , aseguró.

“¿En serio estamos haciendo esto en Argentina? Es increíble. Estoy presa porque administraba todo en favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios, y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios a los que les dije que los investigaran y no quisieron . Tienen derecho a perseguir, persecuciones existieron siempre, pero por favor sean más coherentes”, ironizó.

Cristina Kirchner denunció la judicialización de la justicia

Cristina también desarrolló una crítica estructural al funcionamiento del Poder Judicial y lo vinculó con procesos históricos en la región. “Golpes de Estado en los 70 por parte de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica”, recordó, para luego sostener que en el siglo XXI “esa metodología fue sustituida por la intervención del Poder Judicial en la vida institucional de los países”.

En esa línea, afirmó que este fenómeno se profundizó tras la reforma constitucional de 1994, que incorporó el Consejo de la Magistratura. “Cuando jueces y fiscales, además de administrar justicia, tienen que armar listas para participar del Consejo de la Magistratura, necesariamente se traduce en una corporación”, señaló.

“Antes las Fuerzas Armadas se juzgaban a sí mismas. Ahora los jueces se juzgan a sí mismos en el Consejo de la Magistratura. Esto distorsiona el rol de la Justicia”, agregó. Y concluyó: “¿Se creen que es casualidad el desprestigio de la Justicia? Es la realidad que vive la Argentina y cada vez va a ser peor, porque se va profundizando la crisis económica”.

Las palabras finales de Cristina Kirchner en su declaración en la causa Cuadernos

Sobre el cierre, la expresidenta volvió a cuestionar la consistencia de la causa y reclamó precisiones sobre las acusaciones en su contra. “Esta causa me parece un gran disparate. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales con lo que se describe. Que me dijeran dónde está el dinero, cómo fue que me pagaron”, planteó.

También puso en duda la validez de las pruebas: “No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, pero ¿es posible esta acusación realizada a partir de prácticas mafiosas como las que llevaron adelante Bonadio y Stornelli? Nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos”.

En el tramo final, dejó una definición de tono político: “Me pueden condenar a 15 o 20 años, puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar, porque más allá de las campañas mediáticas, la gente sigue necesitando llegar a fin de mes. Llega un momento en el que finalmente las cosas cambian”, concluyó.

Las principales definiciones de Cristina Kirchner ante la Justicia