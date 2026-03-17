Las inconsistencias en la causa Cuadernos que marcó Cristina Kirchner

En un encendido discurso en el que apuntó directamente contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner se presentó este martes en Comodoro Py para prestar declaración en la causa Cuadernos: allí, consideró que se “fraguan y construyen pruebas”, recordó que ningún testigo testificó en su contra e indicó que “hubo una oleada de detenciones para chantajear a empresarios”.
“Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez (Claudio) Bonadio y el fiscal (Carlos) Stornelli son directamente mafiosos”, arrancó la expresidenta, quien acusó que jueces y fiscales “responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra”. “Fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, analizó.
En ese sentido, CFK señaló que hay hechos probados de vínculos entre el fiscal y el falso abogado Marcelo D'Alessio, condenado en julio de 2025 tras ser denunciado por espionaje y extorsión. Kirchner remarcó los casos del exfuncionario Pablo Barreiro y su hermano Sebastián y del empresario Pedro Etchevez -denunciante de D'Alessio-, dos personas que fueron espiadas y coaccionadas a declarar, amenazadas con ser detenidas y hasta con pedidos de dinero de por medio.
También expuso la situación del piloto peruano Christian Castañón y del exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, quienes fueron víctimas de espionaje de D'Alessio y del fiscal Stornelli. “Metían presa a gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”, aseguró.
“¿En serio estamos haciendo esto en Argentina? Es increíble. Estoy presa porque administraba todo en favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios, y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios a los que les dije que los investigaran y no quisieron. Tienen derecho a perseguir, persecuciones existieron siempre, pero por favor sean más coherentes”, ironizó.
Cristina Kirchner denunció la judicialización de la justicia
Cristina también desarrolló una crítica estructural al funcionamiento del Poder Judicial y lo vinculó con procesos históricos en la región. “Golpes de Estado en los 70 por parte de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica”, recordó, para luego sostener que en el siglo XXI “esa metodología fue sustituida por la intervención del Poder Judicial en la vida institucional de los países”.
En esa línea, afirmó que este fenómeno se profundizó tras la reforma constitucional de 1994, que incorporó el Consejo de la Magistratura. “Cuando jueces y fiscales, además de administrar justicia, tienen que armar listas para participar del Consejo de la Magistratura, necesariamente se traduce en una corporación”, señaló.
“Antes las Fuerzas Armadas se juzgaban a sí mismas. Ahora los jueces se juzgan a sí mismos en el Consejo de la Magistratura. Esto distorsiona el rol de la Justicia”, agregó. Y concluyó: “¿Se creen que es casualidad el desprestigio de la Justicia? Es la realidad que vive la Argentina y cada vez va a ser peor, porque se va profundizando la crisis económica”.
Las palabras finales de Cristina Kirchner en su declaración en la causa Cuadernos
Sobre el cierre, la expresidenta volvió a cuestionar la consistencia de la causa y reclamó precisiones sobre las acusaciones en su contra. “Esta causa me parece un gran disparate. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales con lo que se describe. Que me dijeran dónde está el dinero, cómo fue que me pagaron”, planteó.
También puso en duda la validez de las pruebas: “No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, pero ¿es posible esta acusación realizada a partir de prácticas mafiosas como las que llevaron adelante Bonadio y Stornelli? Nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos”.
En el tramo final, dejó una definición de tono político: “Me pueden condenar a 15 o 20 años, puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar, porque más allá de las campañas mediáticas, la gente sigue necesitando llegar a fin de mes. Llega un momento en el que finalmente las cosas cambian”, concluyó.
Las principales definiciones de Cristina Kirchner ante la Justicia
- “Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.
- “El día que llamen a declarar a Stornelli o al Toto Caputo voy a responder preguntas”
- “Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial, hubiera dicho el caso Vialidad, donde estoy presa injustamente”.
- “Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.
- “La asociación ilícita que comandaba D’Alessio con quien tenía vínculos Stornelli”.
- “Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra, pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”.
- “A los empresarios que declararon los obligaron a hacerlo en mi contra”.
- “Si me hubiese robado un PBI, no estaría sentada acá”.
- “No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora querer condenarla por ser socia de todos los otros empresarios”.
- “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.
- “En Vialidad propuse desde el primer día que se hiciera un peritaje de toda la obra pública entre el 2003 y 2015 para determinar cuáles eran las responsabilidades y si había habido corrupción. Se negaron. Me dijeron que solo se investiga Santa Cruz”.
- “¿En serio estamos haciendo esto en Argentina? Es increíble. Estoy presa porque administraba todo en favor de Lázaro Báez, en perjuicio de otros empresarios, y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios a los que le dije que los investigara y no quisieron”.
- “El 1 de marzo de este año en la Asamblea Legislativa el Presidente anuncia que voy a seguir presa por la Causa Cuadernos y la Causa Memorándum por Irán”.
- “Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.
- “Con este Poder Judicial puedo morir presa”.
- “Quiero decir, señores jueces y a todos los que están escuchando, que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”.