Causa Cuadernos: la declaración completa de Cristina Kirchner en Comodoro Py

La expresidenta expuso en los tribunales federales, en donde fue expresamente crítica sobre la investigación y el Poder Judicial. Tras definir la causa como "un disparate", lanzó: “Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

La expresidenta Cristina Kirchner realizó su exposición en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la Causa Cuadernos. Durante su declaración, fue sumamente crítica sobre el Poder Judicial y también al proceso de la investigación.

Durante su exposición, que comenzó alrededor de las 9.20 y se extendió alrededor de una hora, la expresidenta hizo hincapié en que se trata de una "causa emblemática de persecución política por la cual está cumpliendo una muy injusta condena". Asimismo afirmó que se trató de "un juicio armado entre periodistas, jueces y fiscales, violando la garantía de juez natural”.

Entre algunas de las frases que incluyó a lo largo de su exposición, Cristina Kirchner habló de la imparcialidad existente de la Justicia y citó el ejemplo de los jueces que se codeaban con el expresidente Mauricio Macri y que tuvieron a cargo la causa.

“El presidente del Tribunal Oral N2 (por Rodrigo Giménez Uriburu) jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta particular de Mauricio Macri. Esos fueron los jueces y fiscales que me juzgaron y me condenaron” , subrayó.

En la misma línea, disparó: “Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de jueces que juegan al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusador y juzgador, sino que estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli son directamente mafiosos”.

La declaración completa de Cristina Kirchner en Comodoro Py

He venido en calidad de detenida, con prisión domiciliaria. Me parece que todas estas preguntas son de carácter de público notorio. El único antecedente que tengo es de la Causa Vialidad, de lo que voy a empezar a hablar ahora.

Hasta este momento si alguien me decía cuál era causa emblemática de persecución política, sin duda hubiera dicho, la Causa Vialidad, por la cual estoy cumpliendo una muy injusta condena.

¿Por qué lo digo? porque Intervinieron en esa causa jueces mutantes, como el juez Ercolini que se declaró incompente en la misma causa en el año 2011 y luego, una vez que vino el gobierno de Mauricio Macri y su esposa asumió como vocera de prensa del ministro de Justicia, Germán Garavano, se declaró competente en una denuncia que hizo precisamente el gobierno sobre la cuestión obras públicas en vialidad nacional únicamente en la provincia de Santa Cruz.

Parecía, según los alegatos del fiscal, que la obra pública había sido inventada por Néstor Kirchner para favorecer a un empresario de la provincia.

Bien, no solamente tuve un juez que se declaró competente, incompetente primero y competente después, sino que el presidente del Tribunal Oral N2 (por Rodrigo Giménez Uriburu) jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta particular de Mauricio Macri. Esos fueron los jueces y fiscales que me juzgaron y me condenaron.

Además lo hicieron por delitos que nunca pude haber cometido, como es la administración fraudulenta del Estado por parte de jefe de Estado, sobre todo después de la reforma constitucional de 1994. Sin pruebas. No hay un solo testigo que haya declarado contra mí. Sin actos funcionales que me vinculen, salvo un decreto que sigue vigente y que por lo tanto es un hecho absolutamente lícito sobre obras que habían sido aprobadas en la Cámara de Diputados. En fin, un disparate total. Pero debo reconocer que esta causa titulada Cuadernos la ha desalojado del podio.

Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de jueces que juegan al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusador y juzgador, sino que estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadio y el fiscal carlos stornelli son directamente mafiosos.

Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales, un juicio armado entre periodistas, jueces y fiscales. Escuché atentamente las cuestiones preliminares que desarrolló el doctor Beraldi, que van a ser probadas durante este juicio, desde el forum shopping, violando claramente la garantía de juez natural.

La oleada de detenciones para chantajear empresarios y decirles que tienen que declarar contra mí. En contra de los mugrientos, como se refirió el fiscal Stornelli hablando de mí y de mi compañero Nestor Kirchner. Los empresarios que se negaron a declarar contra mí terminaron presos.

Podemos pasar por el tema además de las interferencias políticas. Un juez que sacaba empresarios amigos que habían sido mencionados y ponía otros que no habían sido mencionados, pero que ellos consideraban que eran enemigos.Podemos pasar por el tema de falsedades en las actas, en fin, una serie de cosas. Pero yo quiero detenerme específicamente porque esto va a ser materia de prueba durante el juicio, en un hecho nuevo, en un hecho nuevo que tuvo lugar casualmente un mes y 10 días antes, aproximadamente. Creo que fue el 25 de septiembre del 2025 que el Tribunal Oral Federal también de acá de Comodoro Py, el 8 emitió una sentencia en el caso que se conoce como caso D'Alessio, que es una asociación ilícita, así lo determinó el tribunal, integrada por miembros de servicios de inteligencia periodistas, y empresarios que se vinculaban también en el ámbito del poder judicial, exhibiendo influencias ante los extorsionados o chantajeados que contaban con el aval del fiscal Stornelli y del doctor Bonadío.

Esto sucedió en la Argentina y no lo digo yo, lo dicen tres colegas de ustedes en otro tribunal donde dijeron inclusive que esa en esa asociación ilícita que gracias que en esa asociación ilícita el vínculo el vínculo entre Marcelo D'Alesio y Carlos Stornelli, fiscal que sigue siendo fiscal federal de la nación, era un activo muy importante,

La relación entre el fiscal y el que comandaba la asociación ilícita tenía un activo muy importante en todos los delitos que desplegaba esta asociación ilícita. Debo decir también el manejo delictivo criminal que tuvo Bonadío y Stornelli sobre la figura del arrepentido. Absolutamente un manejo mafioso. Más mafioso no se consigue. Por eso digo que es un estadío superior. Hay jueces que evidentemente responden a directivas políticas, responden a directivas económicas y por lo tanto inclinan la cancha, a favor o en contra, tal cual le indican sus mandantes.

Pero acá estamos ante un estadio superior. Ya no es que condenan sin pruebas, no, no... fragúan y construyen las pruebas que no son pruebas, sino que van a finalmente a condenar a una persona. Estamos ante una cosa nunca vista. Y lo peor de todo, uno ya ha fallecido, el juez Bonadío, pero el fiscal Stornelli sigue siendo fiscal en este mismo edificio y tres jueces, como ustedes dijeron, que tenía un vínculo activo con esa asociación ilícita.

Y yo quiero traer a colación porque dije que todas las otras cosas fueron shopping, todo lo que hicieron va a ser probado durante las extorsiones, las oleadas de detenciones para que los empresarios dijieran, cantaran la Marsellesa en guaraní y se hicieran responsables hasta la muerte de Kennedy porque a esa altura, amenazando una persona.. de tenerla detenida en la alcaldía y después llevarla a ella, puede decir cualquier cosa. Bueno, eso se va a probar durante el juicio ante el testimonio, bueno, de los propios involucrados, de los propios damnificados, de las propias víctimas. Pero acá en este caso de D'Alesio que tiene sentencia del 25 de septiembre, reitero, del 2025, hay hechos que están probados y los hechos probados no son probados a partir de arrepentidos, no, no, no, no. Son, en su gran mayoría hechos probados documentalmente a través de registros digitales tomados de diálogos entre ellos, vinculados a cuatro casos que voy a detallar.

El primero, el caso Barreiro. Barreiro fue Pablo Barreiro y su hermano Sebastián. Pablo fue secretario mío cuando yo era presidenta de la República Argentina. Su padre había sido detenido en esa oleada de detenciones masivas hechas por Stornelli, donde decía que había sortijas para pocos. Famosa y emblemática frase ya registrada en historia judicial de la República Argentina. Había detenido a su padre y se comunica con los hermanos Barreiro, con Pablo sobre todo que era mi secretario, que había sido mi secretario, quien le dice cosas como "Mirá que Stornelli y Bonadío están muy calientes con tu viejo. porque13:3513 minutos y 35 segundosno dice nada. Y y le dicen que su detención es inminente. Le dicen a Pablo: "Tu detención es inminente porqueBonadío y esta reitero, son palabras textuales, "están recalientes con vos y no dicen nada". ¿Y qué tengo que decir?" y lo citan,para decirle toda esta conversación en un conocido hotel de Puerto Madero, el Hilton, si mal no recuerdo, y en el mes de octubre del año 2018.

Ah, porque debo decir que esta asociación ilícita son tantas las cosas que tuvo lugar y el despliegue entre el año 2016 y el 2019, o sea, prácticamente durante toda la gestión del armado... el armado literal y la instrucción eh que tuvo a través de Bonadío y Stornelli y le dicen que bueno, pero que #en realidad lo que podemos hacer es que vos pagues u$s500,000 le piden para que no lo metan preso y para que además si vos pagas eso, yo tellevo a la oficina del fiscal Stornelli y tu viejo sale también junto con vos y no pasa nada.

Bueno, se produce toda una sucesión de diálogos en donde Pablo le dice que no tiene esa cifra, que lo que puede hacer es darle una escritura de la casa de su madre o la casa de su padre o de una camioneta, pero que no cuenta con ese dinero. Bueno, finalmente esto también podría ser un sobregiro, como se acostumbra a decir, por parte de este tal Liniani respecto de la vinculación con D'Alesio y con Stornelli, ¿no?

Finalmente, Pablo Barreiro es recibido en la oficina de Stornelli. Ustedes tienen el expediente acá, en la oficina de Stornelli y el acta que se abra... absolutamente nada, no se sabe a título de qué lo recibe. Más el acta dice que cuenta con la presencia de algún abogado de apellido Vila, si mal no recuerdo y luego el abogado Vila, en el juicio de D'Alessio, dice que jamás entró a la oficina. O sea, que Pablo Barreiro estuvo solamente con Stornelli y no se sabe en calidad de que porque no hay arrepentimiento ni constancia de diligencia procesal alguna. Mafia pura y dura.

Y está vinculada esta causa porque el padre de Barreiro estuvo detenido en esta causa y a él lo amenazaban para detenerlo en esta causa a cambio de dinero. El segundo caso es el del empresario Pedro Etchebest, que tuvo una gran difusión pública. Pedro Etchebest es amenazado por D'Alessio de que Stornelli lo va a meter preso y comienza a desplegar cual si fuera un pavo real desplegando sus plumas frente a Pedro Echévez las comunicaciones que tenía con el fiscal Stornelli en la Causa Cuadernos. Le muestra los diálogos, todo esto tiene registro digital, prueba documental, es irrefutable. Eh, un testimonio, alguien puede mentir, un arrepentido, ya ya sabemos lo que es... acá es Carlos Stornelli hablando en chat, como estamos acostumbrados a hablar nosotros con D'Alessio para ver cómo lograban extorsionar a gente para incluirla o para sacarla de esta causa cuadernos En el caso de Etchebest, finalmente combinan un viaje al balneario CR de Pinamar. Esto también surge de los chats. Es más, dice, "Te voy a llevar media alumnas de Atalaya". Son muy ricas realmente. Ya en Pinamar, en el baleario CR, no solamente hay registro de chats, porque hay tomas fotográficas

En la asamblea legislativa del 1° de marzo, el Presidente de la república anunció que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y el Memorándum con Irán.

Les pido que me traigan alguna manifestación de algún presidente de la república haya anunciado en una asamblea legislativa que otro argentino iba a ser preso por una causa judicial en trámite. Más violatorio de la Constitución Nacional que impide que el Poder Ejecutivo se interiorice por causas judiciales no hay.

Golpe de estados en los 70 por parte de las fuerzas armadas en latinoamérica.

En el siglo XXI no se podía seguir con esa metodología y se sustituyó la intervención en la vida institucional en los países por parte de las fuerzas armadas para hacerlo a través del poder judicial.

Acto seguido señaló que esto se acentuó con la reforma constitucional del año 94 que introdujo la figura del Consejo de la Magistratura que politizó la justicia.

Cuando los jueces y fiscales, además de administrar justicia tienen que armar listas para participar del Consejo de la Magistratura necesariamente se traduce en una corporación.

Antes las fuerzas armadas se juzgaban a sí mismas. Ahora los jueces se juzgan a sí mismos en el consejo de la magistratura. Esto distorsiona el rol de la justicia

¿Se creen que es casualidad el desprestigio de la Justicia? Es la realidad que vive la Argentina y cada vez va a ser peor, porque se va profundizando la crisis económica

Esta causa me parece un gran disparate. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales a lo que se describe. Que me dijeran donde está el dinero, cómo fue que me pagaron”

No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, pero ¿es posible esta acusación realizada por prácticas mafiosas como fueron las que llevaron adelante Bonadío y Stornelli? Realmente nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos. Me pueden condenar a 15, 20 años, puedo morir presa con este poder judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar porque más allá de lo que puedan lograr a través de campañas mediáticas, el estómago la gente sigue necesitando llegar a fin de mes.

Llega un momento en el que finalmente las cosas cambian. Se hace muy difícil creen en las instituciones cuando dentro de ellas todavía hay gente como el fiscal Stornelli.