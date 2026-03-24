24 de marzo de 2026 Inicio
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Cristina Kirchner saludó a la militancia que se moviliza desde su casa hacia Plaza de Mayo

La expresidenta se asomó al balcón de su casa en Constitución, donde cientos de personas se reúnen antes de marchar al acto central por los 50 años del último golpe de Estado.

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La esquina de la casa de Cristina Kirchner en Constitución se convirtió en un punto de encuentro para la militancia peronista, y este 24 de marzo, a 50 años del último golpe de Estado, no fue la excepción: cientos de personas se encontraron allí para saludar a la expresidenta, quien se asomó al balcón de su casa para devolverles el gesto antes de que partan rumbo a la Plaza de Mayo.

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Pasadas las 12 del mediodía, la exmandataria apareció por primera vez en la ya icónica ventana de su hogar sobre un gran pañuelo blanco con la leyenda "Memoria, Verdad y Justicia", en homenaje a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Desde allí, la columna marchará rumbo al acto central, que comenzará alrededor de las 16.

La Cámpora fue uno de los principales promotores de ese punto de encuentro, aunque, como es habitual, partieron desde la ex-ESMA, antes de pasar por la reconocida esquina porteña. La movilización, además de contar con las consignas típicas de la última dictadura cívico-militar, también reza "Cristina Libre".

Esta es la primera vez que CFK pasa un 24 de marzo bajo prisión domiciliaria, dado que fue condenada a 6 años de prisión en junio de 2025.

Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia

El gobernador bonaerense publicó un mensaje en redes sociales donde remarcó el impacto productivo y social del régimen militar y reivindicó la lucha por memoria, verdad y justicia.

En su publicación, Kicillof sostuvo: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico". En esa línea, profundizó sobre los objetivos del régimen al afirmar: "La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo".

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