21 de marzo de 2026 Inicio
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Guillermo Moreno aseguró que a Javier Milei "lo están dejando solo": "Está peleado con todos"

El dirigente peronista advirtió que, según las últimas encuestas, la mayoría de la población siente que la gestión libertaria "va a terminar mal". "Nunca vi un gobierno peleado con el capital, los trabajadores y los medios al mismo tiempo", sostuvo.

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Guillermo Moreno visitó a Nancy Pazos en su programa Inteligencia Artesanal.

El exsecretario de Comercio y actual referente del peronismo en Principios y Valores, Guillermo Moreno, afirmó que al presidente Javier Milei "lo están dejando solo" y advirtió que la gestión libertaria puede "terminar mal", porque nunca vio "un gobierno peleado con el capital, los trabajadores y los medios, los tres al mismo tiempo".

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En una extensa entrevista con Nancy Pazos en su programa Inteligencia Artesanal, por la pantalla de C5N, Moreno trazó un diagnóstico del gobierno de Milei, quien enfrenta un contexto de caída del consumo y de la producción mientras, en simultáneo, ataca abiertamente a algunos de los empresarios más importantes del país.

"Yo vi gobiernos que favorecieron al capital, vi gobiernos que favorecieron a los trabajadores. Vi gobiernos peleados con el capital, vi gobiernos peleados con los trabajadores. Nunca vi un gobierno peleado con el capital, los trabajadores y ahora los medios, los tres al mismo tiempo", sostuvo.

En este contexto, remarcó que "el peronismo tiene que tener un diagnóstico preciso, que lo tiene, pero tiene que tener una prognosis de corto y de mediano. Porque aparte, de corto, no hay nadie para hacerse cargo. Hoy recibí de Raúl Timerman una encuesta donde dice que casi el 60% de la población dice que todo termina mal, que estamos en un estallido", alertó.

"El estallido, si no hay conducción, es anomia. Cuidado con eso. Nadie lo quiere mientras no haya conducción. Después, cuando hay conducción, Dios lo dispone", deslizó.

Por último, Moreno brindó detalles sobre el armado opositor que está organizando de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027 y qué lugar podría llegar a tener el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"El conjunto de los dirigentes nos tenemos que encontrar y elegir al que esté mejor. De hecho, lo primero es preguntar cómo están física y psíquicamente porque ser presidente siempre fue duro, pero después de Milei va a ser más duro. Axel está haciendo su camino y está muy bien", concluyó.

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