Cristina Kirchner reapareció con un duro diagnóstico sobre el plan de gobierno de Javier Milei y un llamado de atención a la interna del peronismo

"Es como que ustedes en sus casas no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit. ¡No, hermano! No es superávit, mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No tiene sustento", aseguró Cristina, en referencia a las "deudas" que el Gobierno mantiene con empresas y provincias.

Cristina Kirchner en Quilmes

La expresidenta valoró la legitimidad de origen del gobierno de La Libertad Avanza, aunque consideró que también debe haber legitimidad en la gestión. "Te puede haber votado el 60%, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?", se preguntó.

"El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas"

La exmandataria consideró que "a este Gobierno le falta un plan" y "no tiene plan de estabilización, solamente tiene un plan de ajuste". En ese sentido, advirtió que "más que anarco-capitalismo, suena a anarco-colonialismo" el modelo de país con una economía extractivista de recursos naturales y sin industria que propone Milei.

Fue entonces que aseguró que "el Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas" porque "el gran drama que se avecina es el desempleo". Y pidió "que no vuelvan a convertir a la Argentina en un páramo de desocupados".

Cristina consideró que el "problema" de Milei es que "es dogmático y no entiende", y le advirtió que si va hacia una Argentina donde se lleven las riquezas a otros países se convertirá en un "avatar celeste y azul para defender a la Patria".

Gente Cristina Kirchner

"El problema es que es dogmático y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos", enfatizó la ex titular del Senado.

"Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no", agregó la expresidenta.

"Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces"

Junto a la intendenta Mayra Mendoza, Cristina participó de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner", a 21 años de la elección presidencial que llevó al patagónico a la Casa Rosada en 2003 y en medio de la fuerte interna que se está dando al interior del peronismo.

Cristina Kirchner junto a Mayra Mendoza en Quilmes

La expresidenta pidió a los dirigentes del PJ "dejar de discutir pelotudeces", evitar las peleas y ocuparse de "los problemas de la gente".

"Los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir a la bartola o ir a los canales de TV a putear a un compañero", señaló.

"Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces. Discuten para cambiarle la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente", concluyó.