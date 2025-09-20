El conmovedor mensaje de Cristina Kirchner a los manifestantes: "Gracias por estar siempre" La expresidenta se mostró emocionada por lo gran cantidad de seguidores que fueron hacia su casa en Constitución, al cumplirse 100 días de su prisión domiciliaria. Por







La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución. Redes Sociales

La expresidenta Cristina Kirchner envió un nuevo mensaje por redes sociales a sus seguidores, muchos de los que fueron personalmente, esta sábado, a respaldarla al cumplirse 100 días de su detención.

La exmandataria escribió en su cuenta de X: "Gracias por estar siempre", y acompañó el texto con 4 fotos de una jornada especial, en donde salió al balcón de su departamento en varias oportunidades.

La militancia hizo una convocatoria de apoyo a la presidenta de PJ y miles de personas, de todo el país, pasaron a saludarla y verla en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1969514546046840876&partner=&hide_thread=false Gracias por estar siempre pic.twitter.com/y2Uk3TW3m6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025