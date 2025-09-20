El conmovedor mensaje de Cristina Kirchner a los manifestantes: "Gracias por estar siempre"

La expresidenta Cristina Kirchner envió un nuevo mensaje por redes sociales a sus seguidores, muchos de los que fueron personalmente, esta sábado, a respaldarla al cumplirse 100 días de su detención.
La expresidenta se mostró emocionada por lo gran cantidad de seguidores que fueron hacia su casa en Constitución, al cumplirse 100 días de su prisión domiciliaria.
La exmandataria escribió en su cuenta de X: "Gracias por estar siempre", y acompañó el texto con 4 fotos de una jornada especial, en donde salió al balcón de su departamento en varias oportunidades.
La militancia hizo una convocatoria de apoyo a la presidenta de PJ y miles de personas, de todo el país, pasaron a saludarla y verla en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.
La concentración en la intersección de calles San José y Humberto Primo reunió a miles de manifestantes, a lo largo de una jornada, en donde el clima de fiesta fue el marco para los saludos, las anécdotas, y el agradecimiento por los derechos obtenidos durante los gobiernos de la dirigente peronista, que no dudó en saludar cada uno de los cantos de los manifestantes y hasta se sumó a cantar el Himno Nacional.