El Banco Central bajó un 10% las tasas de interés, luego del anuncio del Tesoro de EEUU

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró este miércoles la baja de tasas de interés en pesos y las fijó en 25%, luego del nuevo anuncio del Tesoro de EEUU de un swap con Argentina por u$s20 mil millones y la caída en la cotización del dólar.
La reducción de 10 puntos porcentuales alcanza a la postura en las acciones simultáneas de BYMA y arrastra el nivel de la caución, es decir, a la tasa de interés nominal anual (TNA), en las operaciones financieras de corto plazo (de 1 a 120 días), como así también los intereses generados por el pago fuera de términos en las tarjetas de crédito.
La nueva tasa fue informada a través de la plataforma SIOPEL, principal sistema de comercio electrónico del país para operaciones del mercado, consigna la información de agencia Bloomberg.
Por su parte, las acciones y bonos argentinos abrieron al alza su cotización en Wall Street con subas de hasta un 11%, al igual del S&P Merval, que se incrementa un 7%, mientras que el riesgo país perforó la barrera de los 1000 puntos.
Qué pasa con el dólar
El anuncio del fuerte respaldo de EEUU a la Argentina oxigenó la situación cambiaria de la divisa estadounidense que había superado los $1.500. En Banco Nación, el dólar abrió a $ 1.370 para la compra y $ 1.385 para la venta. El mayorista se muestra en $ 1.360 y $ 1.369 para ambas puntas.