24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Banco Central bajó un 10% las tasas de interés, luego del anuncio del Tesoro de EEUU

La máxima entidad bancaria argentina redujo al 25% la postura en las operaciones en pesos simultáneas de BYMA y arrastró el nivel de la caución.

Por
El Banco Central redujo la tasa 10 puntos. 

El Banco Central redujo la tasa 10 puntos. 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró este miércoles la baja de tasas de interés en pesos y las fijó en 25%, luego del nuevo anuncio del Tesoro de EEUU de un swap con Argentina por u$s20 mil millones y la caída en la cotización del dólar.

El dólar oficial se desinfló en los primeros días de la semana.
Te puede interesar:

Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar cotiza por debajo de los $1.400

La reducción de 10 puntos porcentuales alcanza a la postura en las acciones simultáneas de BYMA y arrastra el nivel de la caución, es decir, a la tasa de interés nominal anual (TNA), en las operaciones financieras de corto plazo (de 1 a 120 días), como así también los intereses generados por el pago fuera de términos en las tarjetas de crédito.

La nueva tasa fue informada a través de la plataforma SIOPEL, principal sistema de comercio electrónico del país para operaciones del mercado, consigna la información de agencia Bloomberg.

G1nlLleXgAEP8Bu (1)

Por su parte, las acciones y bonos argentinos abrieron al alza su cotización en Wall Street con subas de hasta un 11%, al igual del S&P Merval, que se incrementa un 7%, mientras que el riesgo país perforó la barrera de los 1000 puntos.

Qué pasa con el dólar

El anuncio del fuerte respaldo de EEUU a la Argentina oxigenó la situación cambiaria de la divisa estadounidense que había superado los $1.500. En Banco Nación, el dólar abrió a $ 1.370 para la compra y $ 1.385 para la venta. El mayorista se muestra en $ 1.360 y $ 1.369 para ambas puntas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Crece la morosidad entre las familias argentinas, especialmente con las tarjetas de crédito.

Cada vez más argentinos se endeudan con sus tarjetas de crédito para gastos mensuales

El dólar oficial trepó $56 en una semana y encendió las alarmas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de septiembre

La entidad monetaria vendió divisas por tercera rueda consecutiva.

La intervención del Banco Central entró en el top 10 de ventas de dólar desde 2018

play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Rating Cero

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

últimas noticias

play

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

Hace 46 minutos
play
El Presidente habló en la ONU.

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Hace 55 minutos
Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. 

Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Hace 1 hora
 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Hace 1 hora