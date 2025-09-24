El Banco Central bajó un 10% las tasas de interés, luego del anuncio del Tesoro de EEUU La máxima entidad bancaria argentina redujo al 25% la postura en las operaciones en pesos simultáneas de BYMA y arrastró el nivel de la caución. Por







El Banco Central redujo la tasa 10 puntos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró este miércoles la baja de tasas de interés en pesos y las fijó en 25%, luego del nuevo anuncio del Tesoro de EEUU de un swap con Argentina por u$s20 mil millones y la caída en la cotización del dólar.

La reducción de 10 puntos porcentuales alcanza a la postura en las acciones simultáneas de BYMA y arrastra el nivel de la caución, es decir, a la tasa de interés nominal anual (TNA), en las operaciones financieras de corto plazo (de 1 a 120 días), como así también los intereses generados por el pago fuera de términos en las tarjetas de crédito.

La nueva tasa fue informada a través de la plataforma SIOPEL, principal sistema de comercio electrónico del país para operaciones del mercado, consigna la información de agencia Bloomberg.

G1nlLleXgAEP8Bu (1)

Por su parte, las acciones y bonos argentinos abrieron al alza su cotización en Wall Street con subas de hasta un 11%, al igual del S&P Merval, que se incrementa un 7%, mientras que el riesgo país perforó la barrera de los 1000 puntos.

Qué pasa con el dólar El anuncio del fuerte respaldo de EEUU a la Argentina oxigenó la situación cambiaria de la divisa estadounidense que había superado los $1.500. En Banco Nación, el dólar abrió a $ 1.370 para la compra y $ 1.385 para la venta. El mayorista se muestra en $ 1.360 y $ 1.369 para ambas puntas.