"Cristina libre": a 100 días de su detención habrá una marcha hacia la casa de la expresidenta

La concentración será a las 15 en San José 1111 para pedir la libertad y denunciar la condena judicial. Está previsto que la expresidenta salga al balcón a saludar a los manifestantes.

Militantes se movilizarán a la casa de Cristina en Constitución.

A 100 días de la detención de Cristina Kirchner, tras la condena por la causa Vialidad, se realizará una movilización hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple la prisión domiciliaria. A partir de las 15, la militancia pedirá su libertad bajo el lema de "100 días de injusticia".

Con la consigna de "Cristina Libre", se buscará repudiar la condena judicial, la cual se dio el 10 de junio con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia. La actual presidenta del PJ recibió seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner

La manifestación peronista será en las calles y se espera a que la exmandataria salga al balcón a saludar, como lo hizo en otras ocasiones. La última vez que lo hizo fue en la marcha contra los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, durante el miércoles por la tarde.

En paralelo, se confirmó que el 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista y a nueve días de las elecciones nacionales, se llevará a cabo una caravana nacional bajo el título "Leales de corazón”. Será en formato de peregrinación, con 12 columnas partiendo desde distintos puntos del conurbano, en representación de cada año de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Axel Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil"

Axel Kicillof

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó a la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de los 100 días de la detención tras el fallo de la causa Vialidad, que decretó seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil", destacó la máxima autoridad bonaerense a través de una publicación en la red social X.

El exministro de Economía durante el segundo mandato de CFK, cuestionó el maltrato recibido por la exmandataria: "Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios".

Kicillof tuit sobre Cristina
