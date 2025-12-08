Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa con una carta a Milei El funcionario saliente asumirá como diputado nacional por Mendoza en representación por La Libertad Avanza. Por + Seguir en







Luis Petri formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Defensa

Luis Petri presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Defensa, que entrará en vigencia el 9 de diciembre. Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, donde calificó su paso por el gabinete como “una experiencia que quedará grabada para siempre” y afirmó que la gestión concluye con “la misión cumplida” en materia de modernización y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1998089467278819709?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1998089467278819709%7Ctwgr%5E3a33aacf23563cdd827bb60cd772f68d61a46b1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fluis-petri-renuncio-al-ministerio-defensa-n6221960&partner=&hide_thread=false Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025 Petri dejará el cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza, banca que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre. En su carta señaló que desde el Congreso seguirá respaldando al Gobierno y “al cambio definitivo” que impulsa Milei.

El exministro repasó además que su llegada al gabinete estuvo marcada por un mandato claro: reconstruir la capacidad operativa del sistema de Defensa y revertir “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.

También enumeró la recuperación de material crítico, reformas doctrinarias, mejoras en adiestramiento, cooperación internacional y cambios en la formación de cadetes y soldados voluntarios.

El punto más destacado de su gestión, según Petri, fue la llegada de los aviones F-16, a los que definió como “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años”. Aseguró que las aeronaves reforzarán la defensa del espacio aéreo y señaló que el arribo de los cazas “cumple la misión encomendada”.