El Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional tras la designación del nuevo jefe de la SIDE

Los nuevos lineamientos buscarán fortalecer la seguridad nacional, enfrentar amenazas globales y proteger recursos, entre otras cosas.

Luego del cambio en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional. Los lineamientos planteados en el Boletín Oficial se realizaron para posicionar al país en el plano internacional, enfrentar amenazas globales y proteger recursos.

Martín Menem, reelegido presidente de la cámara baja, durante la sesión de hoy.
A través del Decreto 864/2025, las autoridades remarcaron que la SIDE está habilitada para dictar una “estrategia de Inteligencia Nacional”. Esto deberá enmarcarse dentro de las bases sentadas por la nueva Política de Inteligencia Nacional.

“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, indicaron desde la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Entre las cosas a destacar, indicaron que la intención es posicionar a Argentina en el plano internacional. “El fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”, indica el documento.

Los últimos dos ejes consisten en asegurar la vigencia del sistema y la preservación de recursos estratégicos y esto fortalecerá la protección de “los procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial, con foco en operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa”.

Además, la Secretaría indicó que la política establece como prioridad prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones.

