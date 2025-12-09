Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes Distintas agrupaciones políticas intentan llegar a la Ciudad de Buenos Aires y sumarse a la convocatoria de ATE, que realiza un paro nacional y se moviliza al Congreso. Por + Seguir en







La Policía atacó a los manifestantes con camiones hidrantes.

En una jornada llena de protestas contra la Reforma Laboral del Gobierno, la Policía Federal y Prefectura Naval Argentina aplicaron al protocolo antipiquete en Avellaneda para evitar el avance distintas agrupaciones para sumarse al paro y protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las columnas de Polo Obrero, UTEP, Movimiento Evita y otros militantes de izquierda marchan desde Avellaneda e intentan cruzar el Puente Pueyrredón hasta llegar a la Ciudad para apoyar el rechazo a los proyectos de ley que el Gobierno mandará al Congreso.

Personal de Fuerzas Federales armaron un vallado sobre la avenida Pavón para evitar el avance, pero previamente hubo disturbios con la quema de gomas y terminó con la represión de tanques hidrantes.

En paralelo, también comenzaron a trasladarse sobre la avenida Presidente Perón, que también es parte de una jornada de lucha que se están dando de manera simultánea en distintos puntos de acceso a Capital Federal. “Fuimos a un corte de lucha. Este Gobierno nos viene amedrentando, sacando el trabajo”, señaló una de las manifestantes en diálogo con C5N.

Sobre el mediodía de este martes, los convocados en Villa Fiorito empezaron a organizar la desconcentración que llevará más demoras en la circulación por la cantidad de personas que se presentaron en reclamo a la lucha.