El presidente de Estados Unidos se apropió de la victoria de La Libertad Avanza en los comicios de octubre y remarcó que respaldó a líderes que no le gustan a los europeos como el presidente argentino y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que Javier Milei "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé" . De esta manera, el mandatario estadounidense se apropió de la victoria de La Libertad Avanza en los comicios de octubre.

En octubre, durante una visita de Javier Milei a la Casa Blanca, previo a las elecciones legislativas, Donald Trump advirtió que "si Milei no gana, no seremos igual de generosos" .

En esa línea añadió que "espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará" .

Las elecciones de octubre fueron ganadas por La Libertad Avanza, lo que le dio un respaldo al Gobierno, en señal de apoyo a Estados Unidos. Sin embargo, durante una entrevista a Trump en las últimas horas habló sobre cómo respaldó a líderes que no le gustan a los europeos como el presidente argentino y Viktor Orbán , el primer ministro de Hungría. Y aclaró que "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este domingo al reconocer que Argentina atraviesa “una crisis muy grave” y que su pueblo “pelea por sobrevivir” . Lo hizo a bordo del avión oficial que lo trasladaba de Florida a Washington, durante una conversación con periodistas del pool presidencial.

“Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir”, dijo Trump, visiblemente molesto ante una pregunta sobre los productores rurales estadounidenses que creen que el nuevo acuerdo comercial con Buenos Aires favorece más a la Argentina que a Estados Unidos.

“Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir”, insistió el mandatario.

Luego, ya más calmo, amplió su defensa del presidente argentino: “Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo”, señaló, según reprodujo la cadena Fox News.

Trump adelantó además que uno de los puntos del acuerdo bilateral que negocian ambos gobiernos podría incluir la compra de carne vacuna argentina. “Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso bajaría los precios de la carne acá. Todos los alimentos están bajando de precio, menos la carne”, explicó.