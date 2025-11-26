26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El líder de la UOCRA advirtió que "no hay consenso" para la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Gerardo Martínez estuvo reunido en Casa Rosada con Manuel Adorni y Federico Sturzenegger. Cuestionó la falta de información sobre el proyecto oficial y no descartó la convocatoria a nuevas movilizaciones si no se atienden las preocupaciones del movimiento obrero.

Por
Gerardo Martínez

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y referente de la CGT.

El líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y referente de la CGT, Gerardo Martínez, encendió las alertas este miércoles al concluir su participación en una nueva sesión del Consejo de Mayo en Casa Rosada. El sindicalista afirmó categóricamente que "no hay consenso" para la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y criticó la falta de información detallada sobre el proyecto.

javier milei: en argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo
Te puede interesar:

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

Según informó la periodista Liliana Franco en Ámbito, Martínez se retiró del encuentro, que se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sin conocer el articulado concreto de la iniciativa. En sus declaraciones, enfatizó que desconocen "cuál es el decreto, ni la letra ni grande ni chica de las distintas propuestas que pueda tener el Gobierno", lo que dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos.

El malestar del sector obrero quedó patente cuando el Secretario General de UOCRA no descartó la posibilidad de convocar a nuevas movilizaciones si la administración persiste en su actual enfoque. "No estamos de acuerdo con los objetivos que se plantean por parte de Federico Sturzenegger en este consejo", sentenció Martínez, subrayando que la falta de acuerdo radica en los "títulos y los argumentos establecidos en el debate".

La reunión del Consejo de Mayo, que tuvo una duración aproximada de dos horas, contó con la participación inicial del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y posteriormente con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No obstante, la presentación fue descrita como "muy simplificada" en relación al proyecto de reforma laboral.

Más temprano, el líder sindical había adelantado la postura inflexible del movimiento obrero organizado, declarando que "están en juego los derechos laborales y los colectivos, y la CGT no va a aceptarlo".

El Ejecutivo y la CGT, cada vez más lejos por la reforma laboral

Aunque estaba estipulado que la sesión de este miércoles sería el último encuentro del Consejo de Mayo —una instancia consultiva no vinculante, según el propio Martínez—, se decidió modificar el calendario. Se adelantó la presentación del documento final para el 9 de diciembre, con la mira puesta en que el paquete de reformas sea tratado en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. Además, no se descarta la convocatoria a una reunión adicional antes de la citada fecha.

A pesar de la creciente tensión y el distanciamiento con la cúpula de la CGT, el Ejecutivo no desestima la posibilidad de organizar una cumbre para "limar asperezas" con la central obrera. Si bien la CGT solicitó públicamente un encuentro formal, aún no recibió una respuesta concreta.

El interlocutor formal del Ejecutivo con la central es el ministro de Interior, Diego Santilli, aunque el propio Martínez reconoció mantener un diálogo informal con el asesor presidencial Santiago Caputo. El secretario general de la UOCRA no brindó detalles específicos sobre sus conversaciones con el asesor, limitándose a señalar que se abordan "todos los temas que forman parte de la preocupación que tenemos" y que Caputo "escucha también el pensamiento, el análisis y la opinión que tenemos los trabajadores sindicalmente organizados".

Noticias relacionadas

El Congreso argentino se prepara para discutir la eutanasia en 2026.

Buscan regular la eutanasia en Argentina: la UCR presentó un proyecto en Diputados

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

La CGT estrenó Lealtad a la Justicia Social, un documental que repasa la vigencia del movimiento obrero

La CGT estrenó "Lealtad a la Justicia Social", un emotivo documental que repasa la vigencia del movimiento obrero

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados

Rating Cero

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín de Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.
play

Stranger Things 5 cuenta regresiva final: ¿A qué hora se estrena la temporada 5 en Netflix?

Sofi Gonet elige una fragancia frutal intensa para su rutina. 

Este es el perfume favorito de Sofía Gonet "La Reini": cuánto sale

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja en medio del escándalo

Romance confirmado: Jésica Cirio mostró la escapada con su nueva pareja

La historia que se suma al catálogo de Netflix transcurre en Río de Janeiro. 
play

Violencia, corrupción y lucha de poder: la serie de solo 8 capítulos que brilla en Netflix

últimas noticias

Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street.

Los ADRS subieron hasta casi un 12% en Wall Street pero el riesgo país cerró por encima de los 650 puntos

Hace 19 minutos
El matrimonio igualitario será reconocido en toda la Unión Europea

Todos los países de la Unión Europea deberán reconocer el matrimonio igualitario

Hace 28 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este jueves 27 de noviembre

Hace 46 minutos
Javier Milei: En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo

Javier Milei: "En Argentina tenemos tolerancia cero con el antisemitismo"

Hace 46 minutos
Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

Hace 53 minutos