El Consejo de Mayo se reunirá por última vez para definir el informe que enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará un encuentro junto a diferentes sectores con el objetivo de diagramar el documento, de cara a las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

El Consejo de Mayo mantendrá su última reunión este martes para trazar los lineamientos finales del informe con propuestas legislativas y reformas, de cara a las sesiones extraordinarias convocadas en el Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezará el encuentro con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ; el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo ; la senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada ; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappalini ; y el integrante de la Confederación General del Trabajo Gerardo Martínez.

Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza elaboró un boceto acerca de las posiciones de los diferentes sectores, que terminará de realizarse este martes, cuando se lleve adelante la sexta reunión luego de la firma del Pacto de Mayo del presidente Javier Milei junto a 18 gobernadores.

Uno de los puntos de mayor debate es la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que se discutirá en las próximas sesiones extraordinarias. En este marco, Rappalini advirtió que "todavía no hay un proyecto cerrado ni consensuado" , aunque marcó que los equipos técnicos "trabajan todas las semanas para lograr el mejor texto posible".

La iniciativa, sin embargo, promete abrir un debate intenso en el Congreso: entre la búsqueda de mayor competitividad y la preocupación sindical por la pérdida de derechos adquiridos.

Las sesiones extraordinarias en el Congreso, un punto clave para elaborar el documento del Consejo de Mayo

El presidente Javier Milei firmó el decreto para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. De esta manera, los diputados y senadores tratarán, a partir del 10 de diciembre, los proyectos de ley del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros.

Entre otras iniciativas que La Libertad Avanza busca aprobar en estas sesiones extraordinarias con la nueva conformación del Congreso se encuentra el proyecto de Inocencia Fiscal, que pretende modificar la práctica del régimen tributario; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; la Reforma del Código Penal con más de 900 artículos para actualizar penas sobre varios delitos; y la Reforma de la Ley de Glaciares.

Durante esta semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo diferentes reuniones con los gobiernos provinciales para buscar el apoyo a la aprobación de las iniciativas del oficialismo, especialmente para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Entre los encuentros se destacó el que tuvo con el mandatario de La Pampa, Sergio Zillioto, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Desde el gobierno trascendieron que tendrían el apoyo necesario para obtener la aprobación del Presupuesto 2026, pero no así para la reforma laboral. Este ultimo comenzará su tratamiento en el Senado, al igual que lo hará la reforma del Código Penal y de la Ley de Glaciares.

Gran parte de los proyectos quedarán a medio camino por el parate de las fiestas de fin de año, pero se espera que sean retomados en febrero. Lo que es seguro es que la próxima semana comenzarán unos días de alto voltaje político, antes de que termine el 2025 y cuando Milei cumple sus primeros dos años de mandato.