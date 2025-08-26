26 de agosto de 2025 Inicio
Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

El presidente de la Cámara de Diputados reiteró que el escándalo que salpica a Karina Milei y su primo 'Lule' Menem es una "monumental operación".

Martín Menem

Martín Menem, en el centro de las sospechas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a defender al Gobierno ante el escándalo de presuntas coimas que involucrarían a funcionarios de alto rango y describió la situación como una "monumental operación".

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción
En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

En una entrevista con el canal LN+, el titular de la Cámara baja aseguró que los audios Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que desataron la polémica son "supereditados" y su contenido es "absolutamente falso".

"Nadie te puede aseverar que esos audios sean auténticos. Están supereditados. El contenido de los audios es absolutamente falso", afirmó.

Menem insistió en la importancia de la división de poderes y afirmó que la justicia es la única que debe determinar la veracidad de los hechos. "Creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare. En un estado de derecho, las pruebas se definen en tribunales, no en medios de comunicación", señaló Menem.

"Que la Justicia investigue el caso y que le caiga todo el peso de la ley al responsable. Hay transparencia total tanto de Karina como de Javier Milei", agregó.

Menem se refirió al llamativo silencio del presidente Milei, quien aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, a pesar de su habitual incontinencia para hacerlo sobre cualquier otro tema. El titular de la Cámara de Diputados argumentó que el mandatario no puede "estar contestando ante cada bomba de humo que están metiendo permanentemente los medios de comunicación" y que tiene que concentrarse en su trabajo.

Sobre la relación con la Droguería Suizo Argentina, la empresa señalada como intermediaria en el esquema de coimas, Menem admitió admitió que conoce a Jonathan Kovalivker, presidente de la firma, y argumentó que tiene relación con todas las droguerías del mercado por su empresa privada, en la que fabrica suplementos dietarios. A su vez, desmintió las versiones que afirmaban que su primo "Lule" aparece en un video en una Ferrari de Kovalivker en Nordelta.

"Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, le sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado", explicó.









