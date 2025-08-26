26 de agosto de 2025 Inicio
Escándalo de las coimas: Javier Milei compartió un comunicado de la droguería investigada

El Presidente compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina, la empresa apuntada de ser intermediaria en el esquema de sobornos y retornos que involucra a funcionarios de alto rango.

Javier Milei republicó el comunicado de la droguería Suizo Argentina en sus historias de Instagram.

En medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al gobierno de Javier Milei, luego de que salieran a la luz audios del ex director del organismo, Diego Spagnuolo, que involucran a funcionarios de alto rango en un esquema de sobornos y retornos a través de la intermediación de la droguería Suizo Argentina, el Presidente tuvo su primera reacción en redes sociales vinculada al tema.

No se trató de una declaración directa, sino la difusión de un comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos, a través de su cuenta de Instagram.

El mandatario compartió el texto en sus historias, una acción que muchos interpretaron como un respaldo a la versión de la empresa y una forma indirecta de abordar el tema sin romper su silencio oficial.

En el comunicado que Milei difundió, la droguería Suizo Argentina aseguró estar "a plena disposición" de la Justicia y de los organismos de control para "esclarecer los hechos". La empresa resaltó su trayectoria de más de 100 años, afirmando que opera de forma "íntegra, transparente" y con un estricto código de ética.

La firma destacó que sus directivos y accionistas están a disposición de cualquier poder del Estado para cooperar con la investigación. Insistieron en que actuaron con "total apego a las normas y leyes vigentes", manteniendo su actividad diaria de comercialización y distribución de insumos médicos.

