26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone a Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Un nuevo audio de Diego Spagnuolo revela el poder de Karina Milei dentro del Gobierno y las tensiones internas en La Libertad Avanza.

Por
Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone el poder de Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Corrupción en ANDIS: nuevo audio expone el poder de Karina Milei y las disputas internas en el gobierno

Un nuevo audio del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revelado por Argenzuela, puso bajo la lupa la influencia de Karina Milei en distintas áreas de la gestión libertaria y las tensiones internas del Gobierno. En la grabación, Spagnuolo describe cómo la secretaria General de la Presidencia asumía atribuciones que no le correspondían y tomaba decisiones por encima de otros funcionarios.

Martín Menem, en el centro de las sospechas.
Te puede interesar:

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

El audio detalla un proyecto de ley enviado por Karina a ANDIS, destinado a eximir de cargas sociales a empresas que contraten personas con discapacidad. Según Spagnuolo, el texto tenía errores y debió ser corregido: “El proyecto es el mismo, pero lo arreglamos para ponerle las palabras técnicas que corresponden… No podes poner ‘neurodivergentes’ porque no es un término que aplica a discapacidad. Un psicópata es un neurodivergente, un violador es un neurodivergente. Entonces nosotros cambiamos ese tipo de cosas”.

Sin embargo, los cambios no fueron aceptados por la hermana del presidente. Spagnuolo relató que Diego Sucalesca, exactor y titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, insistió en que el proyecto debía salir tal como se había presentado originalmente.

El conflicto escaló cuando Lilia Lemoine se negó a presentar la iniciativa si no se realizaban las modificaciones: “Viene Lilia y me dice ‘este puto de mierda, que no sabe nada’ (SIC). Se calentó Lilia y dijo ‘entonces que lo presente Romina y yo se lo voto. Yo no voy a presentar una cosa así todo porque un puto de mierda se encapricha’”.

Acto seguido Spagnuolo evidenció el peso que tiene Karina dentro del Gobierno: “No importa lo que sabe, importa que lo banca Karina… ¿Querías eximir a las empresas que tomen personas con discapacidad? Nosotros hacemos lo mismo, pero bien. ‘No, pero el proyecto tiene que salir así’. ¿Pero cuál es el poder del flaco? Que lo banca Karina. Entonces, ¿Cómo sostenés todo este tipo de cosas?”.

La revelación llega en medio de la causa de corrupción en ANDIS, donde Karina Milei está acusada de recibir un 3% de los laboratorios, junto a Lule y Martín Menem, hechos que provocaron una fuerte crisis política al interior de La Libertad Avanza.

El audio pone en evidencia cómo la dirigente mantiene su influencia sobre proyectos legislativos y decisiones internas, generando tensiones y cuestionamientos por la gestión de políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1960461381343318120&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Encuesta tras el escándalo de corrupción en ANDIS: cae la confianza y reclaman explicaciones a Milei

Nueva encuesta muestra un fuerte impacto del escándalo de las coimas en la confianza en el Gobierno

Emmanuel Kovalivker fue detenido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos, mientras que su hermano Jonathan se presentó este lunes ante la Justicia.

El jefe de seguridad de Nordelta negó haber avisado el allanamiento a los Kovalivker

Karina Milei en el acto de LLA en Junín: Gracias por poner todo lo que hay que poner.

Karina Milei, volvió a evitar hablar del escándalo de las coimas: "Gracias por poner todo lo que hay que poner"

Filtraron nuevos audios de Spagnuolo en los que cuestiona al Gobierno: No se pagan bien las cosas.

Filtraron nuevos audios de Spagnuolo en los que cuestiona al Gobierno: "No se pagan bien las cosas"

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

play

Crece el impacto del escándalo de las coimas en redes sociales y preocupa al Gobierno

Rating Cero

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
play

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

últimas noticias

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Hace 46 minutos
Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Hace 1 hora
Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Hace 1 hora
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

Hace 1 hora
Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

Hace 1 hora