6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Claudio Vidal: "Dijimos que íbamos a poner de pie la actividad petrolera y lo estamos haciendo"

El gobernador de Santa Cruz encabezó un encuentro con autoridades de Crown Point Energía, la empresa que invertirá u$s7,2 millones en el sector petrolero con una nueva campaña de perforación que contempla tres pozos.

Por
Claudio Vidal encabezó la reunión. 

Claudio Vidal encabezó la reunión. 

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de Crown Point Energía, Pablo Peralta, y el vicepresidente de la compañía, Eduardo Oliver, para analizar la nueva campaña de perforación y los próximos pasos de la operadora en la provincia, que invertirá u$s7,2 millones en el sector petrolero e incluye la perforación de tres pozos y la creación de cientos de puestos de trabajo.

Docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial del 33,4%.
Te puede interesar:

Un juez declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

Durante el encuentro, del que también participó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, se repasó el programa de inversiones que la empresa desarrolla en el marco de los compromisos asumidos en 2024, con el objetivo de incorporar nuevas reservas, incrementar la producción y explorar el potencial de formaciones que todavía no fueron desarrolladas en la región.

Tres nuevos pozos y más de 7,2 millones de dólares de inversión

La inversión contempla tres perforaciones en los yacimientos Koluel Kayke y Piedra Clavada que serán ejecutados con el equipo SAI 383. Las tareas estarán orientadas a las formaciones Mina El Carmen, Caleta Olivia y D-129, con profundidades de hasta 2.550 metros.

Entre los trabajos previstos se destaca el pozo KK-2003, de carácter exploratorio, que buscará confirmar el potencial productivo de la formación D-129 en el área. “No queremos solamente administrar lo que ya existe. Necesitamos explorar, encontrar nuevas reservas y generar las condiciones para que la actividad petrolera tenga futuro en Santa Cruz”, expresó Vidal.

Habrá prioridad para los trabajadores desvinculados

Otro de los puntos centrales de la reunión refirió a la situación laboral del sector. Las partes acordaron que los trabajadores desvinculados de la actividad petrolera durante los últimos meses tendrán prioridad ante las nuevas incorporaciones.

“Detrás de cada equipo que vuelve a trabajar hay familias que necesitan recuperar estabilidad. Nuestra prioridad son los trabajadores que quedaron afuera de la actividad y necesitan volver a tener una oportunidad”, sostuvo Vidal, previo a destacar que la recuperación de la producción debe estar acompañada por la recuperación del empleo.

Noticias relacionadas

Ravier habló en conferencia de prensa. 

El Gobierno confía en que la oposición no tendrá los votos para derogar el DNU 70/23: "No va a caer"

El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz es un nuevo establecimiento carcelario destinado a recibir a los internos de la cárcel de Villa Devoto.

El Gobierno prepara el terreno para trasladar a los presos del penal de Devoto a Marcos Paz

La privatización de AySA tiene un impacto significativo en la gestión de servicios de agua y saneamiento en el AMBA.

Nuevo avance en la privatización de AySA: se conocen las propuestas para quedarse con el 90% de la compañía

El Enacom tiene nuevo interventor.

El Gobierno oficializó la salida del interventor del Enacom y designó a su reemplazante

se reanuda en diputados el debate del proyecto de defensa de la soberania

Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

La comitiva oficial arribará al Salar del Hombre Muerto, en La Puna. 

Karina Milei suspendió la mesa política y viaja a Salta para inaugurar una nueva planta de litio

Rating Cero

El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.

Incomodidad y polémica: el desplante que sufrió Luck Ra de parte de sus compañeros de MasterChef

El reconocido cantante falleció a sus 75 años.

Luto: murió un referente de la música popular argentina a los 75 años

La modelo compartió ocho años de pareja con él.

Quién es el millonario de 40 años que tendría un romance con Zaira Nara

últimas noticias

¿Fin de una época?

Línea B: proponen cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas

Hace 7 minutos
El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Hace 16 minutos
Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

La despedida de Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas por el 10

Hace 24 minutos
Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Hace 30 minutos
Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

Hace 33 minutos