Claudio Vidal: "Dijimos que íbamos a poner de pie la actividad petrolera y lo estamos haciendo" El gobernador de Santa Cruz encabezó un encuentro con autoridades de Crown Point Energía, la empresa que invertirá u$s7,2 millones en el sector petrolero con una nueva campaña de perforación que contempla tres pozos. Por Agregar C5N en









Claudio Vidal encabezó la reunión.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de Crown Point Energía, Pablo Peralta, y el vicepresidente de la compañía, Eduardo Oliver, para analizar la nueva campaña de perforación y los próximos pasos de la operadora en la provincia, que invertirá u$s7,2 millones en el sector petrolero e incluye la perforación de tres pozos y la creación de cientos de puestos de trabajo.

Durante el encuentro, del que también participó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, se repasó el programa de inversiones que la empresa desarrolla en el marco de los compromisos asumidos en 2024, con el objetivo de incorporar nuevas reservas, incrementar la producción y explorar el potencial de formaciones que todavía no fueron desarrolladas en la región.

Tres nuevos pozos y más de 7,2 millones de dólares de inversión La inversión contempla tres perforaciones en los yacimientos Koluel Kayke y Piedra Clavada que serán ejecutados con el equipo SAI 383. Las tareas estarán orientadas a las formaciones Mina El Carmen, Caleta Olivia y D-129, con profundidades de hasta 2.550 metros.

Entre los trabajos previstos se destaca el pozo KK-2003, de carácter exploratorio, que buscará confirmar el potencial productivo de la formación D-129 en el área. “No queremos solamente administrar lo que ya existe. Necesitamos explorar, encontrar nuevas reservas y generar las condiciones para que la actividad petrolera tenga futuro en Santa Cruz”, expresó Vidal.

DIJIMOS QUE ÍBAMOS A PONER DE PIE LA ACTIVIDAD PETROLERA Y LO ESTAMOS HACIENDO



Junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, me reuní con el presidente de Crown Point Energía, Pablo Peralta, y su vicepresidente, Eduardo Oliver, para analizar la nueva campaña de… pic.twitter.com/075rV3YhnT — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) October 6, 2026 Habrá prioridad para los trabajadores desvinculados Otro de los puntos centrales de la reunión refirió a la situación laboral del sector. Las partes acordaron que los trabajadores desvinculados de la actividad petrolera durante los últimos meses tendrán prioridad ante las nuevas incorporaciones.