Argentina Week: el gobernador Claudio Vidal volvió de Francia con oportunidades de inversión para Santa Cruz “Este viaje a Francia nos va a traer el fortalecimiento de la actividad pesquera”, afirmó el líder provincial. También tuvo encuentros positivos con empresas en materia energética. Por Agregar C5N en









Gobernación de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, regresó de la Argentina Ween en París con un balance positivo de la misión comercial e institucional que encabezó invitado por el presidente Javier Milei. La delegación provincial recorrió Francia en busca de inversores y de nuevos mercados para la producción santacruceña, con la pesca y la energía como ejes principales.

Vidal sostuvo que la presencia en los foros internacionales es una condición para que la provincia pueda crecer. "A la inversión hay que ir a buscarla. Hay que estar. Si no estás, no se logra nada para la provincia", afirmó, y planteó que los capitales no llegan solos. Advirtió además que la comunidad inversora global "está jugando muy fuerte" y que Santa Cruz debe estar preparada para aprovechar ese interés.

El mandatario anticipó que el viaje traerá un fortalecimiento de la actividad pesquera. Uno de los puntos más relevantes de la agenda fue la visita al Mercado Central de París, que, según describió, abastece a unos 20 millones de personas por día, reúne a unos 1.200 comerciantes y factura alrededor de €16 mil millones al año.

Allí, Vidal mantuvo un primer encuentro con parte del directorio y adelantó que los equipos de ambas partes volverán a reunirse. La idea es definir cómo se comercializarán los productos santacruceños a través de esa red.

El gobernador también habló de un proyecto para elaborar un alimento adicional a partir de lo que se extrae del recurso pesquero. La estrategia busca pasar de la materia prima a productos con mayor nivel de elaboración.