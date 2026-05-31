La institución naval de la nación vecina explicó los motivos del incidente ocurrido en mayo tras la viralización del video. El jefe militar resultó ileso y la vestimenta sufrió daños menores.

Un perro especialmente adiestrado para detectar drogas atacó de forma directa a un vicealmirante durante un acto de presentación de la Armada de Chile. El insólito momento se vivió el pasado 7 de mayo, pero salió a la luz recién este domingo. La filtración tardía del video desató un vendaval de ironías y suspicacias en redes sociales debido a la infalible especialidad del animal.

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El foco de la atención pública no se posó esta vez en la habitual marcialidad de la ceremonia, sino en el blanco exacto de los colmillos del ovejero belga malinois. El animal, programado desde su nacimiento para reaccionar ante sustancias ilícitas, ignoró las jerarquías y fijó su atención de manera obsesiva en el bolsillo del pantalón del vicealmirante Arturo Oxley , una alta autoridad naval.

La llamativa puntería del canino instaló de inmediato una incómoda pregunta entre los usuarios de las plataformas virtuales. El debate en las redes giró en torno a los presuntos secretos que guardaba esa prenda para despertar el repentino e implacable interés de un experto en rastreo de narcóticos.

Frente al revuelo, la institución apuró un comunicado para maquillar el entuerto y desviar las miradas hacia la psicología de la fiera. En su defensa, la fuerza justificó el desliz y alegó: "El ejemplar presentó una reacción espontánea asociada a su edad, temperamento y nivel de activación en el marco de la ceremonia" .

Embed En Chile presentaron a dos perros antidrogas y AMBOS atacaron el bolsillo del JEFE POLICIAL durante la ceremonia. Esto de canas drogados trasciende fronteras pic.twitter.com/FLurZ4H9VM — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 30, 2026

A pesar del esfuerzo corporativo por amparar la conducta del ovejero en cuestiones de juventud, la versión institucional no logró apagar las risas ni las teorías más picantes de los internautas. Los analistas del video afirman que el adiestrado servidor público no buscaba juego, sino un botín muy específico que usualmente estimula su sensible olfato.

El reporte oficial restó trascendencia al contacto físico y ratificó la inmunidad diplomática de la indumentaria dañada. De acuerdo con el texto emitido por la fuerza trasandina, "El Vicealmirante reaccionó con tranquilidad frente a lo ocurrido y, como consecuencia del incidente, solo sufrió una rasgadura en su uniforme".

Oxley solucionó el desperfecto textil en los camarines y regresó a la jornada sin requerir asistencia de los servicios médicos. En tanto, el riguroso sabueso quedó bajo el resguardo de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, donde afronta un repentino proceso de reentrenamiento tras su exceso de celo profesional con los bolsillos de sus superiores.