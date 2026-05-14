Claudio Vidal celebró que la Corte Suprema reconociera la ampliación del Tribunal Supremo de Santa Cruz El gobernador de Santa Cruz festejó el "fin de la impunidad" tras el fallo del máximo tribunal y apuntó contra "la última trinchera del kirchnerismo" en la Justicia. "Se terminó el tiempo de los intocables", concluyó. Por Agregar C5N en









Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, con su jefe de Gabiente, Pedro Hernán Luxen, y la diputada Adriana Nieto celebrando el fallo de la Corte Suprema. X

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N°3.949 de ampliación del máximo tribunal. "Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables", apuntó el mandatario provincial.

Vidal criticó la "última trinchera del kirchnerismo" en la Justicia y señaló: "En Santa Cruz ya no todo vale. La ley vuelve a ser igual para todos". Además, felicitó y agradeció a su jefe de Gabinete, Pedro Hernán Luxen, y a la diputada Adriana Nieto por impulsar la ley para ampliar el TSJ.

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¡SE TERMINÓ!



La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal, y dejó un mensaje contundente ante la… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) May 14, 2026

El mandatario provincial definió que empezó "una nueva etapa" en el distrito basada "en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la igualdad ante la ley". "Quiero una Justicia independiente, al servicio de la gente y no de la política", concluyó en X.

Qué argumentos esgrimió la Corte Suprema de Justicia La Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” había cuestionado la constitucionalidad de la ley que determinaba la ampliación del TSJ y que elevó de cinco a nueve la cantidad de vocales. El sindicato había recurrido al mismo tribunal para anular las designaciones realizadas en consecuencia.

La Corte Suprema consideró que el gremio no acreditó una afectación concreta sobre los derechos laborales de sus afiliados y señaló: "El hecho de que quien demanda sea una asociación de trabajadores judiciales no justifica la conclusión de que ella, o sus representados, revistan el carácter de 'parte interesada'". Además, la máxima autoridad judicial criticó los argumentos del fallo provincial sobre un eventual impacto presupuestario de la ampliación de la Corte santacruceña y consideró "dogmáticas" y "conjeturales" las afirmaciones sobre posibles efectos negativos en salarios y condiciones laborales. El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz Corte Suprema sobre TSJ Santa Cruz Noticia en desarrollo.-