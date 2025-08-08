Caso $LIBRA: querellantes quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

Nuevos oficios a Migraciones y a la Casa Militar, ahora con la verdadera identidad del CEO de Kip Protocol imputado en la causa $LIBRA. Se llama Peh Chyi Haur e ingresó a la Argentina con ese nombre.

Julian Peh , el CEO de Kip Protocol, vinculado al lanzamiento de $LIBRA podría dejar de ser un misterio. Ahora la Justicia intentará ubicarlo con su nombre y datos verdaderos. Su nombre sería Peh Chyi Haur , o Bai Qihao, según un rastreo de registros realizado por especialistas en criptomonedas, entre ellos Maximiliano Firtman,y confirmado por el querellante Martin Romeo.

El dato fue revelado en X y ahora los querellantes del expediente solicitan a la justicia que lo ubiquen con su verdadero nombre. Para ello, requirieron que se libren nuevos oficios a Migraciones para que confirme que Haur estuvo en el país entre el 16 y 20 de octubre de 2024.

Además pidieron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo accedió ese ciudadano al presidente Javier Milei, según un escrito ingresado por la querella de Juan Grabois.

Las presentaciones judiciales son efectuadas por los querellantes, por un lado, Juan Grabois, y por otro Martin Romeo. Ambos impulsan el expediente en la Argentina. El escándalo Peh estalló cuando se conoció que Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre su persona con ese nombre.

Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Milei en el Hotel Libertador , el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. Tras las demoras y ahora que la Justicia ya tiene el posible nombre de Peh, podrán ubicarlo.

Se trata del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado. Peh fue registrado en una reunión oficial con el propio Milei y Mauricio Novelli con un nombre y documentación que no era verdadera. Fue para un encuentro en el Hotel Libertador en octubre del año pasado para el Tech Forum.

Cuando se lanzó $Libra, en febrero de este año, la empresa Kip Protocol tuiteó un festejo del lanzamiento del proyecto, pero cuando explotó el escándalo por $Libra la empresa se despegó del hecho con un comunicado.

En la causa penal Peh o Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.