8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Caso $LIBRA: querellantes quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

Nuevos oficios a Migraciones y a la Casa Militar, ahora con la verdadera identidad del CEO de Kip Protocol imputado en la causa $LIBRA. Se llama Peh Chyi Haur e ingresó a la Argentina con ese nombre.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el escándalo $LIBRA. 

La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el escándalo $LIBRA. 

Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, vinculado al lanzamiento de $LIBRA podría dejar de ser un misterio. Ahora la Justicia intentará ubicarlo con su nombre y datos verdaderos. Su nombre sería Peh Chyi Haur, o Bai Qihao, según un rastreo de registros realizado por especialistas en criptomonedas, entre ellos Maximiliano Firtman,y confirmado por el querellante Martin Romeo.

El mensaje de Javier Milei será grabado a las 18 en el Salón Blanco y durará 40 minutos. 
Te puede interesar:

Los detalles de la cadena nacional que Milei dará esta noche desde Casa Rosada

El dato fue revelado en X y ahora los querellantes del expediente solicitan a la justicia que lo ubiquen con su verdadero nombre. Para ello, requirieron que se libren nuevos oficios a Migraciones para que confirme que Haur estuvo en el país entre el 16 y 20 de octubre de 2024.

Además pidieron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo accedió ese ciudadano al presidente Javier Milei, según un escrito ingresado por la querella de Juan Grabois.

Las presentaciones judiciales son efectuadas por los querellantes, por un lado, Juan Grabois, y por otro Martin Romeo. Ambos impulsan el expediente en la Argentina. El escándalo Peh estalló cuando se conoció que Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre su persona con ese nombre.

Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Milei en el Hotel Libertador, el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. Tras las demoras y ahora que la Justicia ya tiene el posible nombre de Peh, podrán ubicarlo.

Se trata del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado. Peh fue registrado en una reunión oficial con el propio Milei y Mauricio Novelli con un nombre y documentación que no era verdadera. Fue para un encuentro en el Hotel Libertador en octubre del año pasado para el Tech Forum.

Cuando se lanzó $Libra, en febrero de este año, la empresa Kip Protocol tuiteó un festejo del lanzamiento del proyecto, pero cuando explotó el escándalo por $Libra la empresa se despegó del hecho con un comunicado.

En la causa penal Peh o Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La excanciller Diana Mondino realizó polémicas declaraciones.

Adorni cuestionó a Mondino por su declaración sobre Milei y $LIBRA: "Comentario totalmente desafortunado"

se conocio el primer spot de la libertad avanza para la provincia de buenos aires

Se conoció el primer spot de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía habló el canal de streaming Carajo.

Luis Caputo: "No va a haber ningún cambio de régimen después de las elecciones"

El Banco Central volvió a sufrir una sangría en sus reservas brutas.

Las reservas del Banco Central volvieron al caer: en tres días ya bajaron u$s1.282 millones

El BCRA lanzó una nueva medida.

El Banco Central aprobó el uso de cheques electrónicos en dólares

El equipo económico de Milei tiene un gran desafío por delante.

Deuda en pesos récord: el Gobierno enfrenta en agosto vencimientos por más de $30 billones

Rating Cero

Divididos, Bersuit y Los Piojos lanzaron discos que se convirtieron en clásicos.

Diez discos de rock nacional que están cumpliendo un cuarto de siglo en 2025

Kylie Minogue armó una pista de baile en Buenos Aires y se emocionó hasta las lágrimas

Kylie Minogue armó una pista de baile en Buenos Aires y se emocionó hasta las lágrimas

La Voz Argentina no se emitirá el jueves porque Telefe pasará Copa Libertadores.

Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores
play

Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

últimas noticias

Las intensas lluvias que comenzaron el jueves provocaron inundaciones severas y un deslizamiento de tierra.

Trágicas inundaciones en el norte de China: al menos 10 muertos y 33 desaparecidos

Hace 17 minutos
play

Julieta Prandi, tras declarar en el juicio contra su exmarido: "Pido por mi seguridad y la de mis hijos"

Hace 44 minutos
Divididos, Bersuit y Los Piojos lanzaron discos que se convirtieron en clásicos.

Diez discos de rock nacional que están cumpliendo un cuarto de siglo en 2025

Hace 1 hora
La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el escándalo $LIBRA. 

Caso $LIBRA: querellantes quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

Hace 1 hora
El mensaje de Javier Milei será grabado a las 18 en el Salón Blanco y durará 40 minutos. 

Los detalles de la cadena nacional que Milei dará esta noche desde Casa Rosada

Hace 1 hora