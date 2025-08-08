Manuel Adorni cuestionó a Diana Mondino por su declaración sobre Javier Milei y $LIBRA: "Comentario totalmente desafortunado" El vocero presidencial afirmó que la excanciller "no estaba en un buen día o no estaba preparada". Por







La excanciller Diana Mondino realizó polémicas declaraciones.

El vocero presidencial Manual Adorni cuestionó las declaraciones de la excanciller Diana Mondino, quien dio a entender en una entrevista que el presidente Javier Milei "o no es muy inteligente o era una especie de corrupto" por su participación en el criptoescándalo $LIBRA, afirmó que la exfuncionaria "no estaba en un buen día o no estaba preparada" y calificó sus dichos como "un comentario totalmente desafortunado".

"Cuando uno representó al Gobierno ante el mundo, esas declaraciones hablan más de la persona que del Presidente", sostuvo.

Adorni definió a Mondino como "una persona inteligente" pero que "se ve que no estaba en un buen día o no estaba preparada". "Fue un comentario totalmente desafortunado", concluyó.

Mondino se refirió al escándalo que desató Javier Milei tras promocionar la criptomoneda $LIBRAy lanzó que el Presidente "o no es muy inteligente o era una especie de corrupto". Además, advirtió que no debería haber realizado la publicación en las redes sociales.

En diálogo con la cadena de noticias Al Jazeera, Mondino cuestionó la publicación del jefe de Estado. "No debería haberlo publicado. Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea", enfatizó sobre el posteo del mandatario, que tuvo lugar el 14 de febrero.

"Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé", agregó en esta línea la excanciller, quien fue despedida por Milei en octubre de 2024 luego de que Argentina votara en contra del bloque de Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En tal sentido, el periodista Mehdi Hasan expuso su asombro: "Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo 'wow'. Es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido". Luego, Mondino lo negó pero el comunicador insistió: "Eso es lo que dijiste".