Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Uno de los ejes centrales es la exploración de la psicopatía, el estrés postraumático y los trastornos mentales derivados de experiencias extremas como la guerra.

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix y se suma al catálogo como una de las producciones más impactantes del año, al reconstruir uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente, ¿cuál es?

Se trata de una producción inspirada en la masacre de Pozzetto, ocurrida en Bogotá el 4 de diciembre de 1986. La narrativa toma como punto de partida los crímenes cometidos por Campo Elías Delgado y propone un abordaje psicológico que combina realidad, memoria y elementos de ficción.

La masacre dejó entre 29 y 30 víctimas fatales y más de 15 heridos en distintos puntos de Bogotá durante siete horas de violencia. El guion no reproduce el hecho de manera literal, sino que lo reinterpreta desde una forma introspectiva que pone el foco en la psiquis humana y en los mecanismos que pueden conducir a una tragedia extrema.

Estado de Fuga

Sinopsis de Estado de Fuga 1986, el estreno sorpresa de Netflix

La historia sigue a Camilo León, un joven aspirante a escritor que entabla una relación inquietante con Jeremías Salgado, un hombre mayor marcado por la guerra y una mente fracturada. A través de ese vínculo, la serie explora la fragilidad de la razón, la fascinación por el mal y los límites entre la lucidez y la locura.

Tráiler de Estado de Fuga 1986

Embed - Estado de fuga 1986 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Estado de Fuga 1986

La miniserie cuenta con un elenco destacado de figuras colombianas:

  • Andrés Parra (Jeremías Salgado)
  • José Restrepo (Camilo León)
  • Carolina Gómez
  • Camila Jurado
  • Jorge Enrique Abello
  • Paulina Díaz Granados
  • Ernesto Benjumea
  • Consuelo Luzardo
  • Marcela Benjumea
  • Christian Tappan
