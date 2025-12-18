Heroico rescate en Mar del Plata: un perro fue arrastrado por la corriente y un vecino nadó para salvarlo El hecho sucedió en la playa marplatense en un horario donde todavía no había guardavida y el hombre se llevó los aplausos como el héroe del día. Por + Seguir en







El perro fue rescatado de la corriente por un vecino que se metió al mar vestido. Redes sociales

Lo que parecía una tarde tranquila en Mar del Plata casi se convirtió en una tragedia cuando un perro fue arrastrado por la corriente y un vecino se tiró al mar para salvarlo.

La mascota de raza Golden Retriever se metió al agua para refrescarse, pero la fuerza de las olas y la corriente lo alejaron de la orilla y quedó exhausto y no pudo regresar. Sucedió antes de las 8 cuando todavía no estaban los guardavidas.

La escena quedó registrada por el celular de una testigo, donde se ve la desesperación de sus dueños en la arena mientras el can lucha por mantener la cabeza sobre la superficie. "No lo dudó un segundo; se metió como estaba y lo trajo de vuelta", relataron sobre el salvataje.

En ese momento, un vecino vio que el animal se estaba ahogando y decidió meterse al agua para rescatarlo. No dudó ni un momento, y se tiró al mar vestido.