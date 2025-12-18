Comerciantes alertan por el "caos urbanístico" que producen los recitales en la zona de River La permanente alteración de la dinámica del barrio por los eventos no deportivos "están provocando una seria afectación en el comercio", alertó la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (FECOBA). Por + Seguir en







Reclaman medidas al Gobierno de la Ciudad.

Los recitales y otras actividades de entretenimiento de carácter no deportivo en el estadio de River Plate genera un “caos urbanístico y serios perjuicios comerciales” sobre el final de año, alertó este jueves la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (FECOBA).

La permanente alteración de la dinámica del barrio por los eventos no deportivos “están provocando una seria afectación en el comercio, actividades de graduación en universidades, imposibilidad de socios de acceder a sedes de los clubes CUBA, Liceo Naval y Círculo Naval, linderas al Río de la Plata, restaurantes en zona Costanera y tránsito vehicular de pasajeros con destino al aeroparque Jorge Newery”, detallaron desde la entidad en un comunicado.

“Estamos recibiendo muchos reclamos por la falta de planificación en una zona crucial de la Ciudad y por el impacto negativo en el comercio de la zona en la época de las fiestas, tradicionalmente de alto consumo”, apuntó el presidente de FECOBA, Fabián Castillo.

En ese orden, el dirigente empresarial manifestó la necesidad de “ordenar urgentemente la zona, permitiendo la apertura de los comercios ubicados sobre la Avenida Figueroa Alcorta y calles aledañas”.