Axel Kicillof, presente en la marcha contra la reforma laboral: "No va a mejorar nada con esta ley"

El gobernador bonaerense asistió a Plaza de Mayo donde la CGT le advirtió al Gobierno por paro nacional si se aprueba el proyecto en el Congreso. "No tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador", describió.

Axel Kicillof. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la multitudinaria marcha organizada por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral. "No va a mejorar nada con esta ley", señaló en diálogo con C5N donde además explicó que "no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador".

Manuel Adorni y Axel Kicillof.
El Gobierno cruzó a Axel Kicillof tras el pedido por endeudamiento: "Sin déficit, no hay nueva deuda"

Durante el acto central, el triunvirato de la (CGT) reconoció la posibilidad de convocar a un paro nacional. "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Esto es una gran mentira, es para sus amigotes y el poder económico. Por eso, hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional", expresó Octavio Argüello.

Finalizado el acto, el mandatario bonaerense describió la movilización como "gigantesca" y ve a Gobierno que "está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida”.

“Nosotros hoy a la mañana hicimos en el salón dorado de la gobernación hicimos una reunión con 80 dirigentes de pymes de la PBA. No fueron consultados, no están de acuerdo y están pasando una crisis terminal. Eso es que el Gobierno no va a resolver con esto, y va a empeorar con su política económica”, manifestó Axel a C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2001725865034682664&partner=&hide_thread=false

Para luego concluir: “Necesitamos que quienes representa a los que laburan tengan en cuenta que esta ley al que tiene condiciones de trabajo digna se la quita, y al que no las tiene se las impide tener. Se está planteado una reforma que no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador. Estamos acá por eso y la situación que hay y que el gobierno quiere invisibilizar”.

