Publicaron nuevas fotos clasificadas de Jeffrey Epstein entre los que se encuentran Noam Chomsky, Woody Allen y Steve Bannon Esta nueva difusión del material secreto del financiero sucedió en la víspera de la fecha límite que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos para revelar los 95 mil papeles del caso.







El filósofo de izquierda Noam Chomsky junto a Jeffrey Epstein en su avión privado.

Los diputados demócratas del Congreso estadounidense publicaron este jueves nuevas fotos de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores de edad y muerto en la cárcel en 2019, en la que aparecen junto al financiero el filósofo de izquierda Noam Chomsky, el cineasta Woody Allen, el empresario Bill Gates junto a su esposa y el estratega político de la ultraderecha Steve Bannon.

Este último lote de imágenes que accedió el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se difundieron en la víspera de lo que significa la fecha límite que tiene el Departamento de Justicia norteamericano para que se publique los 95 mil documentos clasificados del caso Epstein.

Si bien ya era conocido que Chomsky, Allen, Gates y Bannon habían tenido vínculos con el financiero pederasta, la novedad es que se difundieron imágenes inéditas de la conocida "isla de los pedófilos" en la que Epstein cometió gran cantidad de sus crímenes sexuales. También hay documentos de identidad de ucranianos, checos, marroquíes y lituanos, aunque todos estos tienen casi toda su información tachada. Además, hay unas capturas de pantalla con un fragmento de una conversación de texto en la que se habla sobre “enviar chicas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OversightDems/status/2001699758449082476&partner=&hide_thread=false NEW: Oversight Dems are releasing additional photos from Jeffrey Epstein's estate to the public.



We will continue releasing photographs and documents to provide transparency for the American people. It’s time for the Department of Justice to release the files. pic.twitter.com/ZGAvxVLCUq — Oversight Dems (@OversightDems) December 18, 2025 “No sé, intenta mandar a otra persona. Tengo una amiga que es cazatalentos, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por cada una. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?”, se lee en la serie de mensajes. Luego, esa persona, cuya identidad no ha trascendido, hace una descripción detallada que incluye un nombre, tachado, seguido de las palabras “18 años”, “altura”, “medidas”, “peso”, una nota sobre el espacio Schengen y “ciudad de partida”, al lado de “Rusia”. Los detalles entre esos grupos de palabras permanecen censurados.