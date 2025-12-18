IR A
IR A

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

La banda estadounidense recreó su videoclip más emblemático y confirmó una exclusiva gira de conciertos para 2026.

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.

Redes sociales

Los Backstreet Boys, integrados por AJ, Nick, Howie, Brian y Kevin, relanzaron el hit de 1999 I Want It That Way y fue furor entre los fanáticos de la banda de música pop, y se volvió tendencia.

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.
Te puede interesar:

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

El videoclip del tema sacudió las redes sociales, tal como sucedió hace 26 años y que los puso en la cima de los rankings. Esta vez obtuvo la vista de millones de seguidores, y demostró que sigue el éxito.

Además, el grupo anunció la realización de una gira por el continente europeo, con una única parada en Düsseldorf, Alemania, como la próxima sede de conciertos programados para el 2026.

Esta recreación apela a la memoria emotiva y demuestra que el legado de la banda sigue latente, con una combinación de la estética original y la madurez actual de sus integrantes.

Embed

¿Cuál es la historia de los Backstreet Boys?

Backstreet Boys es una banda estadounidense de música pop, fundada en la ciudad de Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993. Integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Con una trayectoria de 3 décadas, los "chicos de la calle de atrás" encontraron el equilibrio de una época dorada y la participación en la industria actual. Esta tendencia viral y los recitales en vivo son la fórmula para el éxito.

El grupo estadounidense empezó a ser conocido en 1996-1997 con el álbum Backstreet Boys y que siguió con Backstreet's Back, convirtiéndose en un fenómeno global a finales de los 90.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

Maxi López.
play

De MasterChef al streaming y una serie con Wanda Nara: los próximos pasos de Maxi López en Argentina

La mujer del campeón mundial opinó sobre la decoración navideña de la conductora.

Insólita reacción: qué dijo Camila Galante sobre el show millonario de Wanda Nara para Navidad

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

últimas noticias

play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 8 minutos
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Hace 9 minutos
La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Hace 33 minutos
Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

Hace 38 minutos
Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia

Hace 39 minutos