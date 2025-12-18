Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

La banda estadounidense recreó su videoclip más emblemático y confirmó una exclusiva gira de conciertos para 2026.

Los Backstreet Boys , integrados por AJ, Nick, Howie, Brian y Kevin, relanzaron el hit de 1999 I Want It That Way y fue furor entre los fanáticos de la banda de música pop, y se volvió tendencia.

El videoclip del tema sacudió las redes sociales, tal como sucedió hace 26 años y que los puso en la cima de los rankings. Esta vez obtuvo la vista de millones de seguidores , y demostró que sigue el éxito.

Además, el grupo anunció la realización de una gira por el continente europeo, con una única parada en Düsseldorf, Alemania , como la próxima sede de conciertos programados para el 2026.

Esta recreación apela a la memoria emotiva y demuestra que el legado de la banda sigue latente, con una combinación de la estética original y la madurez actual de sus integrantes.

¿Cuál es la historia de los Backstreet Boys?

Backstreet Boys es una banda estadounidense de música pop, fundada en la ciudad de Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993. Integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Con una trayectoria de 3 décadas, los "chicos de la calle de atrás" encontraron el equilibrio de una época dorada y la participación en la industria actual. Esta tendencia viral y los recitales en vivo son la fórmula para el éxito.

El grupo estadounidense empezó a ser conocido en 1996-1997 con el álbum Backstreet Boys y que siguió con Backstreet's Back, convirtiéndose en un fenómeno global a finales de los 90.