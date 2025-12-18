AUH: el Gobierno cruzará datos de Salud y ANSES para pagar el 20% que se retenía todos los meses El Ejecutivo dispuso que las familias que cumplan con "las condiciones" pedidas para cobrar el plan social recibirán la totalidad de la cuota mensual, en vez del 80%. Por + Seguir en







El Gobierno cambió la forma en que verifica el cumplimiento sanitario y escolar para pagar el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ya no pedirá la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación al finalizar 2026, sino que cruzará datos del Ministerio de Salud y de ANSES para abonar el 100% de la cuota todos los meses.

"Corresponde establecer la periodicidad mensual del pago del monto reservado de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en la medida que se verifique el cumplimiento de las condiciones a las que ésta se encuentra sujeta", argumentó el Ejecutivo en la Resolución 1170/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En la disposición se aclaró que se mantendrán "vías alternativas para los supuestos en los que la información sanitaria no se encuentre disponible o sea necesario su complemento".

Por lo tanto, dejará de ser necesario realizar el trámite para presentar la Libreta AUH de ANSES para cobrar la totalidad de la cuota del plan social, excepto que falle la cruza de datos oficiales.

Qué cambia con la verificación por cruza de datos y qué pasa si falla La resolución diferencia entre menores de hasta cuatro años y menores a partir de los cinco años. Para el primer grupo se verificará "el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación", mientras que para el segundo grupo no solo se verificarán los ítems previamente mencionados, sino también "la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial".