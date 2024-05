Axel Kicillof encabeza su primer acto propio en Florencio Varela y comienza a afinar su armado

Live Blog Post Embed Este sábado nos encontramos en el Plenario de las Multisectoriales y la Militancia "La Patria no se vende" en Florencio Varela



Un encuentro necesario en estos tiempos tan complejos para debatir sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional, seguir pidiendo que no se… pic.twitter.com/ozHtfcSUSH — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 16, 2024

La patria no se vende es el lema elegido para este encuentro en donde además de dar espacio a la reflexión del presente, también hay expectativa sobre alguna definición sobre el rol del peronismo y su necesario ordenamiento. Desde el entorno del mandatario suelen no dar lugar a la discusión por las diferencias internas, en particular la que atraviesa con el presidente del PJ Bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner, y buscan poner el foco en la gestión. “Es difícil pensar en candidaturas, no queremos desviarnos del eje de la gestión. Detenernos en eso es una pérdida de tiempo”, remarcan fuentes consultados a C5N.