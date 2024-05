Kicillof confirmó que no irá al Pacto de Mayo: "El Presidente no se digna a dar lo que corresponde"

El gobernador bonaerense aseguró que el Gobierno "ha pisoteado el federalismo" y "está incumpliendo con todas las provincias". "A veces parece que no tiene territorio ni población", sostuvo.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei porque el Gobierno nacional "está incumpliendo con nuestra provincia" y remarcó que "hubiera concurrido si se dignara a dar lo que corresponde".

"La recesión, la caída de la recaudación y la quita ilegal de fondos por parte del Gobierno nacional impacta sobre la provincia y los distritos. Hoy estamos demostrando que el Gobierno provincial no deserta, respeta el federalismo y reconoce la importancia de las y los intendentes", sostuvo Kicillof.

También destacó la importancia de estos fondos en "un momento donde el Gobierno nacional está incumpliendo con nuestra provincia y con todas las provincias argentinas; donde ha pisoteado el federalismo en lo fiscal, económico, operativo y constitucional".

Kicillof y Magario en la firma del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal 13-05-24 El acto de firma se realizó en el Teatro Argentino de La Plata.

En esa línea, se refirió al Pacto de Mayo y confirmó que no participará de la convocatoria en Córdoba. "Hubiera concurrido si el Gobierno nacional y el Presidente de la Nación se dignaran a darle a la Provincia lo que corresponde. Esta misma firma me encantaría que pronto se haga con los fondos nacionales que le corresponden a las provincias", señaló.

Kicillof criticó al Gobierno nacional porque "piensa que su única responsabilidad es con la macroeconomía" y "a veces parece que no tiene territorio ni población". "No es optativo atender los problemas, dificultades y emergencias que ocurren en Argentina. No se puede borrar", le advirtió al Presidente.

"Aunque su marco ideológico crea que los argentinos y argentinas no tienen derechos que tenga que atender el Estado, que todo lo va a resolver el mercado, juró sobre una Constitución que le impone obligaciones y lo hace garantes de determinados derechos, y no lo está cumpliendo", denunció.

"Nosotros no pensamos tomar ese ejemplo: en este momento en el que nuestro pueblo está experimentando una angustia muy grande, no le podemos responder con crueldad y egoísmo, sino con más presencia del Estado y solidaridad entre la Provincia y los municipios para dar respuesta", concluyó.