Alberto Fernández, sobre Cristina Kirchner: "Me sorprenden sus afirmaciones cuando ella ha sido víctima de los medios"

A través de una publicación realizada el viernes en X, la mandataria entre 2007 y 2015 aseguró que "Alberto Fernández no fue un buen presidente" y remarcó su postura ante las imágenes de Yañez: " No sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana . Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza".

Ante estas afirmaciones, el exjefe de Estado entre 2019 y 2023 expuso -en una entrevista en el diario El País- su distancia de la visión de CFK: "No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios".

En tal sentido, Alberto Fernández volvió a advertir su perplejidad por los dichos de Cristina Kirchner y aclaró que no ejerció violencia física: "Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

La publicación de Cristina Kirchner en X