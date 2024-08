Alberto Fernández negó que haya golpeado a Fabiola pero admitió violencia verbal

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, comentó. Al ser consultado por la foto del moretón en el ojo de Fabiola respondió que eso lo iba se lo iba a explicar a los jueces.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, agregó.

En la entrevista, realizada por los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera en el departamento del expresidente en Puerto Madero, Fernández contó que los cuatro años de convivencia con su expareja en Olivos "estuvieron plagados de peleas" pero negó la responsabilidad por las lesiones que la exprimera dama mostró en la foto.

Sobre el supuesto chat en el que su expareja le recrimina haberle pegado tres noches seguidas, el expresidente contó que perdió todos los chats que tenía con Fabiola del 2022 y del 2023. “No lo sé, pero no los tengo. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, indicó. Luego añadió: “No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir”.

Al ser repreguntado por la frase de Fabiola donde dice “me golpeaste tres días seguidos”, Fernández insistió: “Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo ´perdón porque te golpeé tres días´. Le digo ‘me siento mal, pará’. Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, expresó.

