Alberto Fernández denuncia que "hay un aprovechamiento político del Gobierno" de la denuncia en su contra

Tras un fin de semana en el que por diversos motivos, no se publicó la anunciada entrevista a Alberto F ernández , este lunes el diario español El País finalmente la puso online. El exmandatario evita en la nota hablar de situaciones de intimidad para no seguir alimentando el " carancheo mediático " y se queja del uso político que el gobierno de Javier Milei está haciendo del caso.

En el texto, el medio español afirma que Fernández "no parecía consciente de que Yañez lo podía denunciar", a lo cual, el ex presidente afirma: “No quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”.