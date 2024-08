Tamara Pettinato sobre el video junto a Alberto Fernández: "Fui víctima de una campaña de hostigamiento"

"Luego de un breve silencio tengo la necesidad de aclarar algunas cosas. En los últimos días fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el expresidente Alberto Fernández", comenzó la conductora en su descargo.

"Las intenciones por las cuales se hace público y se difunde ese material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso ahora. Sí tengo que decir que desde que se publicó estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada plagadas de mentiras e información falsa. Algunas se pueden ver en medios de comunicación y redes sociales. Otras llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios, haciendo mención también a posibles nuevas difusiones", agregó.

Luego aclaró que las imágenes en cuestión corresponden a un almuerzo tuvo con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina y explicó que la misma se realizó en enero del año 2022. "No había restricciones sanitarias en ese momento", puntualizó.

Acto seguido resaltó: "Resulta obvio que conozco al expresidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años, ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?".

El comunicado continúa con la aclaración sobre el trabajo que realizó para la Secretaría de Comercio donde la conductora explicó que fue contratada por una productora privada y no cobró la cifra que circuló en los medios de comunicación "con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe".

"No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró un solo día en noviembre del 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente", señaló.

En ese sentido, Pettinato cuestionó: "Que ironía ¿Se define a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista".

Sobre el final del texto, la conductora pidió que dejen de usar su nombre y de hacerse valoraciones morales en el marco de una situación que la excede. "Que se respete mi persona sin ser víctima de hostigamiento y persecución", escribió para luego aclarar que la pueden ver y escuchar todos los días en sus trabajos habituales.

