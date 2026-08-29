Adrián Ravier negó una crisis económica y anticipó una baja de la morosidad: "Ya llegó a un límite"

El portavoz presidencial defendió el rumbo de Javier Milei, rechazó las críticas por el empleo y apuntó a las elecciones de 2027 como una instancia clave.

El vocero Adrián Ravier defendió el rumbo económico del Gobierno y descartó una crisis o destrucción laboral, mientras anticipó mejores perspectivas hacia 2027 y afirmó que la morosidad ya encontró un techo, además de reivindicar a Javier Milei y rechazar las críticas opositoras.

En declaraciones a Radio Led, en diálogo con Guillermo Andino, Ravier minimizó las lecturas negativas sobre el desempeño de la economía y analizó el escenario actual del el país tras casi tres años de gestión. "No hay crisis económica", afirmó.

El funcionario sostuvo que los cuestionamientos contra la administración responden a una mirada que calificó como "muy mediática y muy mentirosa". Según su evaluación, todavía faltan resultados, pero una moneda sana, una economía abierta y mayor competencia permitirán crear incentivos para el trabajo y favorecer una mejora de los salarios reales.

Ravier también pidió paciencia ante los tiempos de la transformación económica y admitió que el oficialismo puede transmitir una imagen poco sensible cuando enumera sus avances, aunque aseguró que el país está mejor y planteó que los votantes deberían llegar a las próximas elecciones con una percepción concreta de estabilidad, orden y seguridad.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el aumento de los atrasos en los créditos, un problema que, según el portavoz, comenzó a ocupar el lugar que antes tenía la inflación. "Antes discutíamos más del 200% de inflación. Hoy discutimos moras en los créditos", comparó, para destacar la distancia entre ambos escenarios.

Para Adrián Ravier la morosidad de los argentinos "va a empezar a bajar"

Frente a esa situación, Ravier pronosticó una mejora progresiva de los pagos pendientes y consideró que los acuerdos entre acreedores y deudores permitirán refinanciar obligaciones. "Las moras se van a ir reduciendo. Ya llegaron a un límite y van a empezar a bajar", afirmó durante la entrevista, con una perspectiva optimista sobre la evolución financiera.

El funcionario también intentó respaldar su diagnóstico con datos vinculados al turismo y mencionó una conversación con Daniel Scioli después de las vacaciones de invierno. Según relató, el secretario del área le habló de niveles de ocupación hotelera de entre 90% y 95% en prácticamente todos los destinos turísticos del país.

Adrián Ravier defendió a Javier Milei frente a las críticas. Web

Por último, Ravier defendió a Milei frente a las críticas que recibe por sus enfrentamientos con periodistas y criticó la imagen que, según consideró, se construye sobre el Presidente. "Tiene una ética tan pura, que cuando ve actos de mala fe le sale eso", afirmó, y destacó su transparencia como una característica central.

La advertencia de Alejandro Vanoli sobre el rumbo económico

El extitular del Banco Central Alejandro Vanoli advirtió en C5N sobre el deterioro de la situación económica y social, con especial énfasis en el endeudamiento familiar. "La sociedad siente que estamos mal y vamos a estar peor", afirmó en Argentina en Vivo, donde también alertó por la precariedad laboral y el consumo interno.

Para Vanoli, una parte de la población atraviesa una situación crítica después de agotar sus ahorros y recurrir al crédito para sostener gastos básicos. "Gente que ya quemó todos sus ahorros, que ahora se ha endeudado, y que tiene un trabajo precario —si es que lo tiene— o recurre al multiempleo", describió.

El economista también vinculó el endeudamiento con la falta de crecimiento y cuestionó las condiciones actuales del mercado financiero. "Los sueldos no alcanzan y el consumo no aumenta", señaló, antes de advertir que un estancamiento prolongado de la actividad podría complicar todavía más las perspectivas del Gobierno y de la economía.