La morosidad de los argentinos llegó al Financial Times, que la atribuyó a las políticas económicas del Gobierno El diario financiero británico publicó una nota donde alerta por el crecimiento de las deudas y cataloga como "dolorosas" las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Por Agregar C5N en









Financial Times aseguró que los argentinos "luchan por pagar sus deudas".

El problema de la morosidad en Argentina tomó repercusión internacional luego de que el diario británico Financial Times publique un articulo donde atribuyó su crecimiento a las políticas económicas impulsada por el gobierno de Javier Milei, a las cuales catalogó como "doloras".

“Los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario”, señala Financial Times en una nota titulada “los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei”.

Según el periódico, "la estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, al tiempo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias".

Javier Milei descartó ayudar a los deudores morosos en Argentina. A posterior, el análisis del fenómeno se centra en el cambio de paradigma respecto al horizonte económico del país desde comenzado el mandato libertario. “La economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”, sostiene, previo a argumentar que dicho cambio de perspectivas se logró gracias a la “austeridad” de Milei, quien ahora “anima a los bancos a buscar empresas y particulares como clientes”.

Sobre el final del artículo, Financial Times recuerda que el modelo economico del Gobierno no cambiará y descartar cualquier tipo de rescate estatal para los deudores: "El presidente Milei descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas tenían sus propios planes para refinanciar las deudas a plazos más largos y tasas más bajas”.