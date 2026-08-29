Hernán Coronel, de Mala Fama, en TVR: "No solo veo el endeudamiento, sino que lo estoy padeciendo"

El cantante reflexionó en Televisión Registrada sobre la difícil situación económica que atraviesan los argentinos, contó cómo ayuda a quienes más lo necesitan y reveló la emocionante historia detrás del particular colgante de la AFA que lució.

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, visitó los estudios de TVR y habló de todo durante una entrevista en la que se refirió a la situación económica que atraviesan los argentinos y a su amor por la Selección. El artista fue el invitado del ciclo de archivo y actualidad de C5N, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

Durante la charla, Di Natale recordó que en otras oportunidades Hernán había contado que suele ayudar económicamente a personas que atraviesan situaciones difíciles. "Te escuché decir que la plata te llega y la repartís muy rápidamente porque hay mucha gente necesitada", señaló el conductor antes de preguntarle cómo ve el país con respecto al endeudamiento.

Lejos de hablar únicamente de lo que observa a su alrededor, el líder de Mala Fama reconoció que también vive de cerca esa realidad: "No solo lo veo, sino que lo estoy padeciendo".

En ese sentido, el cantante de la icónica banda de cumbia contó que recibe pedidos de ayuda de personas que necesitan dinero y reveló una particular situación que se convirtió en algo habitual: "Yo hace poco que tengo Mercado Pago y ahora estoy acostumbrado a escuchar el ruidito que suena cuando lo transfiero a la gente que necesita, lo escucho todos los días", detalló.

En otro momento de la entrevista, Hernán Coronel habló de una de sus grandes pasiones: la Selección argentina. El cantante recordó los años que no pudo festejar los logros deportivos y reflexionó sobre lo que significaron los últimos títulos conseguidos por el equipo de Lionel Scaloni.

"Todas y todos sabemos que venimos sufriendo. A pesar de tener tremendos futbolistas, tuvimos muchos años sin alegrías y ahora empezó a pasar. Gracias a la gestión de 'Scalonito' y la gestión de la AFA, pasó", expresó.

Contento por el presente de la Selección, el cantante de Mala Fama también puso el foco en quienes soñaron durante años con volver a ver a la Argentina en lo más alto, pero no llegaron a presenciar el mundial de Qatar. "Cuántos no pudieron llegar a este momento. Cuántas personas no llegaron a ver a Messi levantar la Copa porque murieron", reflexionó.

Fue entonces cuando Juan Di Natale consultó por el colgante de la AFA que Coronel llevaba puesto y quiso conocer la historia que había detrás. El músico explicó que la pieza fue realizada especialmente por Don Roque, un artesano al que le tiene mucho cariño, y aclaró que no existe una sola: mandó a hacer otras iguales con un significado muy especial. "Don Roque me hizo un colgante igual: yo tengo la suplente, mi hijo la original, y otro a (Claudio) Tapia", concluyó.