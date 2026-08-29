Hernán Coronel, de Mala Fama, en TVR: "No solo veo el endeudamiento, sino que lo estoy padeciendo"

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, visitó los estudios de TVR y habló de todo durante una entrevista en la que se refirió a la situación económica que atraviesan los argentinos y a su amor por la Selección. El artista fue el invitado del ciclo de archivo y actualidad de C5N, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo.
Durante la charla, Di Natale recordó que en otras oportunidades Hernán había contado que suele ayudar económicamente a personas que atraviesan situaciones difíciles. "Te escuché decir que la plata te llega y la repartís muy rápidamente porque hay mucha gente necesitada", señaló el conductor antes de preguntarle cómo ve el país con respecto al endeudamiento.
Lejos de hablar únicamente de lo que observa a su alrededor, el líder de Mala Fama reconoció que también vive de cerca esa realidad: "No solo lo veo, sino que lo estoy padeciendo".
En ese sentido, el cantante de la icónica banda de cumbia contó que recibe pedidos de ayuda de personas que necesitan dinero y reveló una particular situación que se convirtió en algo habitual: "Yo hace poco que tengo Mercado Pago y ahora estoy acostumbrado a escuchar el ruidito que suena cuando lo transfiero a la gente que necesita, lo escucho todos los días", detalló.
La emocionante historia detrás del colgante de la AFA
En otro momento de la entrevista, Hernán Coronel habló de una de sus grandes pasiones: la Selección argentina. El cantante recordó los años que no pudo festejar los logros deportivos y reflexionó sobre lo que significaron los últimos títulos conseguidos por el equipo de Lionel Scaloni.
"Todas y todos sabemos que venimos sufriendo. A pesar de tener tremendos futbolistas, tuvimos muchos años sin alegrías y ahora empezó a pasar. Gracias a la gestión de 'Scalonito' y la gestión de la AFA, pasó", expresó.
Contento por el presente de la Selección, el cantante de Mala Fama también puso el foco en quienes soñaron durante años con volver a ver a la Argentina en lo más alto, pero no llegaron a presenciar el mundial de Qatar. "Cuántos no pudieron llegar a este momento. Cuántas personas no llegaron a ver a Messi levantar la Copa porque murieron", reflexionó.
Fue entonces cuando Juan Di Natale consultó por el colgante de la AFA que Coronel llevaba puesto y quiso conocer la historia que había detrás. El músico explicó que la pieza fue realizada especialmente por Don Roque, un artesano al que le tiene mucho cariño, y aclaró que no existe una sola: mandó a hacer otras iguales con un significado muy especial. "Don Roque me hizo un colgante igual: yo tengo la suplente, mi hijo la original, y otro a (Claudio) Tapia", concluyó.