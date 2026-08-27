Alivio para la deuda soberana: el riesgo país cayó a 509 puntos pero los bancos arrastraron a la baja al Merval

En una jornada de fuerte optimismo en Wall Street impulsada por las tecnológicas, los bonos argentinos rebotaron y el indicador de JP Morgan anotó su primera baja de la semana, aunque los papeles financieros locales sufrieron más de la cuenta.

Argentina estuvo a contramano de la región y sufrió pérdidas en sus acciones.

A contramano del furor generalizado de Wall Street, traccionado por el salto de la empresa Nvidia tras su balance, que revitalizó al sector tecnológico, el mercado de renta variable argentino sufrió una toma de ganancias generalizada. En tanto, los títulos soberanos en dólares -Bonares y Globales- registraron un rebote promedio del 0,6% en Nueva York, permitiendo que el riesgo país medido por el JP Morgan quiebre su racha alcista de la semana y retroceda hasta los 509 puntos básicos.

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En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó un 0,8% en pesos, ubicándose en torno a los 3.001.209 puntos, mientras que medido en dólares financieros (CCL) descendió a la zona de los 1.874 dólares. El retroceso estuvo liderado principalmente por el sector bancario.

Entre las mayores bajas del panel líder se destacaron Supervielle (-3,98%) , BBVA Argentina (-2,38%) , Grupo Financiero Galicia (-2,34%) , Banco Macro (-2,08%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,14%) . También cerraron en rojo Aluar (-0,64%), BYMA (-1,20%), Central Puerto (-1,14%), ECOGAS (-1,76%) y Loma Negra (-0,72%).

Por el lado de las subas, sobresalieron Transener (+2,04%) , Pampa Energía (+0,87%) , TGS (+0,55%) , YPF (+0,68%) y Metrogas (+0,09%) , en una jornada donde el sector energético volvió a mostrar mayor fortaleza relativa.

En Wall Street, los ADR argentinos exhibieron un desempeño mixto , con predominio de las ganancias en las compañías vinculadas a energía y petróleo. La principal suba correspondió a Vista Energy (+2,84%) , seguida por TGS (+0,74%) , Pampa Energía (+0,52%) , YPF (+0,42%) , Cresud (+0,27%) y Loma Negra (+0,21%) .

En contraste, las entidades financieras volvieron a quedar bajo presión. Supervielle cayó 4,55%, mientras que Grupo Galicia perdió 2,28%, BBVA Argentina retrocedió 2,14% y Banco Macro cedió 1,51%. También finalizaron con bajas Central Puerto (-1,31%), IRSA (-0,80%), Edenor (-0,30%), Telecom Argentina (-2,47%) y Bioceres (-2,95%).

Este desempeño dispar de los activos de renta variable argentinos se dio en un contexto internacional marcadamente alcista para el sector tecnológico en Nueva York. Los principales índices de Wall Street treparon hasta 1,6%, traccionados por un impactante salto del 8,7% en las acciones de Nvidia tras reportar un crecimiento de ingresos superior al 100% interanual y proyecciones extraordinarias de ventas ligadas a la Inteligencia Artificial.

En cuanto a la deuda soberana, las subas, de hasta 0,4%, estuvieron encabezadas por los Globales 2030, 2038, 2041 y 2046 y alivió transitoriamente las tensiones financieras locales, aunque el riesgo país aún no logra perforar el ansiado piso de las 500 unidades en un mes de agosto sumamente volátil.