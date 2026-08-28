28 de agosto de 2026 Inicio
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Récord de demanda de dólares: los argentinos compraron casi u$s3.000 millones netos en julio

Según datos oficiales del Banco Central, 1.7 millones de personas compraron u$s3.319 millones mientras que 697 mil personas vendieron u$s404 millones, lo que redujo a la mitad el saldo positivo de la cuenta corriente cambiaria.

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Las personas humanas compraron u$s2.916 millones de dólares billetes en julio.

Las personas humanas compraron u$s2.916 millones de dólares billetes en julio.

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La demanda de dólares por parte de los argentinos pegó un salto durante julio de 2026, alcanzando el nivel más alto en lo que va del año y el mayor desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la demanda neta total de billetes y transferencias de divisas sin destino específico alcanzó los u$s3.143 millones. Esta cifra representa un salto del 52,2% en comparación con el mes de junio, lo que confirma una reapertura anticipada del apetito por la dolarización y la búsqueda de cobertura cambiaria en la plaza local.

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Según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de julio de 2026, la estadística oficial revela que unas 1,7 millones de "Personas Humanas" operaron en el mercado de cambios durante el mes de julio, lo que implica una incorporación de 200.000 nuevos compradores respecto a los meses previos.

En términos brutos, este universo de ahorristas realizó adquisiciones de billetes por u$s3.319 millones y ventas por u$s404 millones, dejando un saldo neto de compras de u$s2.916 millones. Al sumar las transferencias de divisas al exterior sin fines específicos, que totalizaron otros u$s546 millones, se evidencia la magnitud de la presión cambiaria ejercida por los minoristas sobre el sistema financiero.

En relación con el destino final de las divisas adquiridas en julio, las estimaciones del Banco Central indican que u$s1.000 millones quedaron depositados en cuentas bancarias locales y otros u$s1.000 millones se destinaron a incrementar la posición de activos externos (colocados fuera del país). El resto, equivalente a unos u$s900 millones, fue entregado a las entidades financieras para cubrir consumos y gastos corrientes realizados con tarjetas de crédito en el exterior. Esta salida constante de divisas afectó de manera directa al superávit de la cuenta corriente cambiaria, que se redujo fuertemente hasta cerrar en u$s413 millones, una cifra muy inferior al máximo de u$s1.877 millones que se había registrado en mayo.

La dimensión de esta dolarización se vuelve aún más crítica al analizar el acumulado histórico desde que se levantaron las restricciones cambiarias ("cepo") a mediados de abril de 2025. A partir de ese momento, las personas físicas acumularon compras brutas por u$s44.437 millones y, al descontar las ventas por u$s6.557 millones realizadas en el mismo lapso, las compras netas de los argentinos alcanzaron un consolidado de u$s37.880 millones. Esta cifra resulta alarmante ya que más que triplica las reservas netas actuales del BCRA y equivale al 76% de la tenencia de reservas brutas de la entidad monetaria.

Frente a esta persistente tendencia dolarizadora, el Gobierno busca estructurar un esquema financiero de contención para evitar la inestabilidad que precedió a los comicios de 2025, período en el cual la dolarización de portafolios devoró unos u$s35.000 millones. El presidente Javier Milei aseguró contar con un respaldo de financiamiento asegurado para los próximos años de cara a evitar nuevas corridas, destacando la existencia de un swap con Estados Unidos por u$s20.000 millones y otro con China por el equivalente a USD 19.000 millones.

Mirá el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de julio de 2026

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