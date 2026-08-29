El desgarrador pedido de la actriz Macarena Paz por la salud de su hija de 4 años: "Oren por ella"

Junto a su pareja, la artista pidió una cadena de oración para la pequeña niña que nació con una enfermedad congénita.

La actriz Macarena Paz compartió en sus redes sociales un emotivo pedido de fe y de oración por la salud de su hija Abril, de 4 años, fruto de su relación con Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas.

Conocida por encabezar tiras nacionales como Consentidos y Argentina, tierra de amor y venganza, ambas emitidas por El Trece, hace un tiempo que se mantiene alejada de las cámaras y enfocada en una nueva etapa de su vida.

Sin abandonar su vínculo con el arte, Paz reconvirtió su perfil profesional y comenzó a desempeñarse como instructora de mindfulness y coaching. Al mismo tiempo, se enfocó de lleno en la crianza de su hija Abril, nacida en 2022 con síndrome de CHARGE.

Lejos de las típicas publicaciones vinculadas a su faceta profesional, esta vez Paz y su pareja utilizaron sus cuentas oficiales de Instagram para compartir una noticia relacionada con la salud de la pequeña. Según anunciaron, el próximo 8 de septiembre Abril tendrá una nueva consulta médica para evaluar cómo avanza su condición cardíaca.

"Cuando Abru nació, además de un montón de cosas que nos fuimos enterando, también nos contaron que una de las cosas que su síndrome genético había traído era una cardiopatía congénita", empezó escribiendo junto a la foto de la menor.

Captura: redes sociales

En este sentido, explicó que la cardiopatía, llamada CIA (comunicación interauricular), significa que una parte de su corazón "no se cerró del todo". A pesar de esto, la niña se mantuvo bajo control médico y estable: "Nos dijeron que podía cerrarse solito, pero que si eso no sucedía íbamos a tener que hacer una intervención quirúrgica para cerrarlo, para que no moleste en su adultez".

El pedido de Macarena Paz a sus seguidores

"Cada 6 meses tenemos consulta, cada 6 meses voy con una fe renovada y con todas mis fuerzas rezo e imagino que esta vez sí escucharemos a la cardióloga decir: '¡Se cerró solito! ¡Esto es un milagro!'", expresó aferrándose a su fe.

Luego admitió: "Ya van (no sé cuántas veces) que voy con la misma expectativa. Y aún no tuve esa respuesta. El tiempo corre y la idea de la intervención quirúrgica se hace cada vez más cercana. Pero esta vez pensé que mi fe podía ser expandida, que podía compartirla con otros. Con muchas personas que oren por lo mismo, imaginando esa escena con la cardióloga".

En este contexto, Macarena decidió escribir una oración para su hija, para que los pedidos se multipliquen: "Así que acá estoy, pidiendo que oren conmigo, cada día, un minuto de sus vidas puedan decir: 'Señor, si es posible, permití que el corazón de Abril sane solito, sin intervención, y esté llena de buena salud. Y que podamos llorar de alegría, abrazarnos y agradecer el milagro. Jesús, pongo este deseo en tus manos. Con toda mi fe. Con todo mi amor'".

El síndrome de CHARGE es una condición genética poco frecuente que puede afectar diferentes órganos y funciones del cuerpo. Entre sus manifestaciones pueden aparecer problemas cardíacos, auditivos, visuales, respiratorios y dificultades en el crecimiento y desarrollo.