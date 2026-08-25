25 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno adelantó que no acompañará en el Congreso los proyectos sobre endeudamiento familiar

Así lo señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier, expuso la mirada de la gestión libertaria acerca de las iniciativas de la oposición: "Mi sensación es que desde La Libertad Avanza no habría una posición de acompañar.

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Decenas de proyectos ingresarán a la Cámara de Diputados. 

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"Es un proyecto de ley que va a ingresar el Congreso. Mi sensación es que desde LLA no habría una posición de acompañar el proyecto de la oposición porque entendemos que va a contramano de las palabras de Milei”, señaló el portavoz en una conferencia de prensa donde volvió a referirse a la situación como un "acuerdo entre privados".

"El problema en gran parte es de los bancos y entidades no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas para, en algunos casos, cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo. Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los contribuyentes, de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, analizó Ravier.

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La próxima conferencia de prensa de Ravier será el martes a las 15.

Al profundizar sobre el mismo tema, aclaró los dichos del presidente Javier Milei sobre la mora debido a la compra de televisores para el Mundial: "Fue un ejemplo. Hay otros factores que explican las moras. No solo la compra de TV que pudieron haber entrar en impagos".

“Pero en una respuesta más amplia, durante el gobierno de Alberto (Fernández) el crédito de los bancos iba directamente al Estado, no al sector privado. Esto cambió con el Javier Milei", explicó, previo a aclarar que "cuando vuelve el crédito aparecen moras".

En su visión, la morosidad tuvo mayor protagonismo en 2025 y "en concreto con el ataque político del Congreso que votó con mucha irresponsabilidad proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre la demanda de dinero, las tasas de interés que, cuando se elevaron, esa situación llevó a muchas familias no pudieran pagar los créditos”.

Los datos que desmienten a Javier Milei: menos televisores y más deudas para subsistir

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), analizados por la consultora La Vectorial, exponen una realidad opuesta: la venta de televisores ha caído de manera consecutiva en las vísperas de los últimos torneos mundiales.

Al analizar el comportamiento de los consumidores en los seis meses previos a los campeonatos mundiales, las estadísticas muestran una tendencia decreciente:

  • Rusia 2018: se vendieron aproximadamente 1.540.000 televisores.
  • Qatar 2022: la cifra descendió a cerca de 1.174.000 unidades.
  • Estados Unidos 2026: las ventas cayeron aún más, registrando apenas 1.048.000 televisores vendidos.

Los números demuestran que el argumento presidencial es falso, ya que se compraron menos televisores que en las ediciones anteriores. Los informes señalan que, en lugar de adquirir tecnología, las familias se están endeudando para cubrir gastos corrientes, tales como comprar comida, pagar las cuentas de servicios públicos y afrontar el costo de vida diario.

Por otra parte, el Presidente insiste en desestimar, con un exceso de literalidad, los índices de vulnerabilidad económica. "Decían que el 80% de los argentinos no llegaba a fin de mes, lo cual es una ridiculez, es un insulto al ser humano, ¿por qué no se ponen a pensar seriamente qué significa que el 80% de la gente no llega a fin de mes? Usted se imagina esa situación, digamos, usted podría ¿cómo podría hacer, digamos, durante 10 días estar sin comer ni beber", expresó recientemente en una entrevista.

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