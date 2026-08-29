Show total de Messi: cuatro goles y una asistencia en la paliza de Inter Miami por 7-1 frente a Montréal El astro argentino fue fundamental para que Las Garzas den un concierto en Miami y corten la racha de cinco partidos sin triunfos, mientras el equipo aguarda por la habilitación oficial del flamante DT Cristian "Kily" González. Por Agregar C5N en









Es la primera vez en la historia que Inter Miami mete siete goles en un partido.

En una noche que quedará para el recuerdo, el Inter Miami aplastó de local por 7-1 al CF Montréal en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) con un show total del astro argentino Lionel Messi, quien desplegó toda su magia al convertir cuatro goles -dos de ellos de tiro libre- para liderar una victoria aplastante y cortar una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder ganar.

Seven goals. Three points. What a night pic.twitter.com/opiku0lH2h — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026 El encuentro había comenzado favorable para los locales gracias a Casemiro, quien a los 19 minutos conectó de cabeza un centro de Telasco Segovia para marcar su primer gol con la camiseta rosa tras nueve partidos. Sin embargo, la alegría duró poco debido a un descuido defensivo que capitalizó Fabian Herbers para sellar el empate transitorio de la visita a los 36 minutos. Pero la reacción del Inter Miami no se hizo esperar: apenas tres minutos después, Messi ejecutó un tiro libre que se desvió en Luca Petrasso antes de colarse en el arco, devolviéndole la ventaja a su equipo justo antes del descanso.

En la segunda mitad, la Leo frotó la lámpara a los 51 minutos tras superar a tres defensores dentro del área y definir de forma cruzada para estampar el 3-1 parcial. Lejos de conformarse, el capitán del equipo continuó liderando la ofensiva y, a los 79 minutos, metió una asistencia excepcional desde mitad de cancha para dejar mano a mano a Luis Suárez, quien definió por abajo para el 4-1. Apenas tres minutos después, el propio Messi volvió a golpear con una lujosa definición por encima del arquero Thomas Gillier para sellar su triplete y decretar el 5-1 provisional.

Lionel Messi metió dos goles de tiro libre para agigantar la leyenda. En los minutos finales, la fiesta en el estadio fue completa. El juvenil Alexander Shaw se encargó de marcar el 6-1 a los 89 minutos con un remate de derecha junto al palo izquierdo, tras ser asistido por Facundo Mura. Ya en tiempo de descuento, en la última jugada del encuentro, Messi cerró su noche perfecta con otra obra de arte: un tiro libre exquisito de zurda que se clavó en el ángulo para decretar el 7-1 definitivo, firmar su espectacular póker de goles y decretar una goleada histórica para Inter.

El equipo afrontó este compromiso bajo la conducción provisional de Guillermo Hoyos -quien no pudo estar en el banco debido a una suspensión impuesta por la MLS- mientras se aguarda que Cristian "Kily" González obtenga su permiso de trabajo para asumir oficialmente como nuevo director técnico. Con estos tres puntos vitales, el Inter Miami se consolida firmemente en el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 unidades acumuladas.