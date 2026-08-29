30 de agosto de 2026 Inicio
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Operativo en Recoleta por un hombre armado que se atrincheró con su madre

La situación provocó un amplio despliegue este sábado en Recoleta, con efectivos especializados dentro y fuera del edificio para contener al sospechoso y poner a salvo a la mujer.

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Gran despliegue policial en Recoleta. 

Gran despliegue policial en Recoleta. 

X: @Marcelo_MM2023 (captura de video)

La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo este sábado en Recoleta por una situación de extrema tensión dentro de un edificio ubicado sobre Anchorena, cerca de la avenida Santa Fe. Un hombre armado habría retenido a su madre en el inmueble y los equipos especiales intervinieron para controlar el episodio.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Colón y Fortunata García, en San Miguel de Tucumán.
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El sospechoso fue identificado como Rubén Roysen, un vecino que ya había sido denunciado por distintos hechos violentos dentro del edificio y sus alrededores. Entre los antecedentes atribuidos al hombre aparece un episodio en el que habría disparado desde su balcón contra personas que circulaban por la vía pública.

La situación generó un importante despliegue de efectivos, bomberos y personal especializado, con un perímetro de seguridad instalado en las inmediaciones del inmueble. Para acceder al departamento, integrantes de la fuerza porteña debieron escalar hasta una ventana ubicada en el piso 14, ante la gravedad del escenario.

Roysen ya estuvo involucrado meses atrás en otro procedimiento dentro de la misma propiedad, luego de denuncias por hechos violentos. En aquella oportunidad, un allanamiento permitió secuestrar un rifle de aire comprimido, balines y municiones de armas de fuego, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Accidente fatal en Avenida Cabildo: una mujer murió tras quedar atrapada en el Metrobus

Una mujer de 70 años murió este martes tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en uno de los carriles del Metrobús de la avenida Cabildo, en Colegiales. El hecho ocurrió durante la mañana, a la altura del 475 de esa avenida, entre Jorge Newbery y Maure, en sentido hacia Palermo.

Al arribar al lugar, el SAME constató el fallecimiento de la víctima y asistió al chofer de la unidad, un hombre de 27 años que sufrió una crisis nerviosa al advertir lo ocurrido. También participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de las Unidades de Atención Inmediata.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el atropello y por qué la mujer, que se encontraba en el Metrobús a la espera de un colectivo, terminó debajo de la unidad. El siniestro también generó demoras, ya que el servicio fue desviado de manera momentánea hacia los carriles particulares.

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